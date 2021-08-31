CHP'li Tekin'e boş pazar torbasını gösteren vatandaş: Ben bu sene daha ağzıma şeftali, incir sürmedim

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı’nda vatandaşı dinledi. Tekin’e boş torbasını gösteren yaşlı bir kadın, bir saattir pazarda dolaştığını ve henüz hiçbir şey almadığını belirterek, "Ben daha bu sene ağzıma şeftali sürmedim, incir sürmedim, siyah üzüm yiyemiyorum. Bizi öldürmek istiyorlarsa bir çukur kazsınlar, hepimizi zehirlesinler gidelim. Zenginler yaşasın bu ülkede" dedi.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı’na giderek halkla bir araya geldi. Tekin, iktidarın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 büyüme olacağı yönündeki açıklamalarına dikkat çekerek, vatandaşa; "Sizin ekonominizde büyüme var mı?” diye sordu. Vatandaşın cevabı ise “Büyüme yok, gerileme var” oldu.

"Bu zeytini de bir ay koklaya koklaya yeriz"

Gürsel Tekin'in ekonomideki büyüme açıklamalarıyla ilgili sorusuna bir kadının yanıtı ise "Küçüldükçe küçüldük, yerin dibine girdik. 9 nüfus var, oğlan askerde, bir kızın çalışmasıyla geçiniyoruz. Bu zeytini de bir ay koklaya koklaya yeriz” oldu.

Pazardaki bir başka vatandaş "Tavuk pahalı" derken, bir başkası da "Her şey pahalı, bak çantam boş benim. 50 lirayla gelirsen ne alacaksın" dedi.

"10 dakikada ceviz fiyatına zam geldi"

CHP'li Tekin, pazarda dolaşırken bir esnafın fiyat etiketini değiştirdiğini gördü. Tekin'in yanına yaklaştığı esnaf, “10 dakika önce 80 TL olan ceviz gözünüzün önünde 90 oldu” dedi. Kurtuluşu yurt dışında aradığını, bunun için de yabancı dil öğrenmeye çalıştığını anlattı.

"Bizi öldürmek istiyorlarsa bir çukur kazsınlar, hepimizi zehirlesinler gidelim"

CHP'li Gürsel Tekin ve berberindekilere boş pazar torbasını gösteren yaşlı bir kadın da şöyle der yandı:

“Bir şey yiyemiyoruz. Yazık günah değil mi bize? Ben bu sene daha ağzıma şeftali sürmedim, incir sürmedim. Siyah üzüm yiyemiyorum. Bakın daha hiçbir şey alamadım bir saattir dolaşıyorum pazarda.

Bizi öldürmek istiyorlarsa bir çukur kazsınlar, hepimizi zehirlesinler gidelim. Zenginler yaşasın bu ülkede. Ben 33 sene çalıştım. Ulaştırma Bakanlığı'ndan emekli oldum. 2 bin 850 lira maaş alıyorum. Yazık günah değil mi? Bir saattir pazarda dolaşıp duruyorum bir çöp alamadım."

"Tezgâhlar adeta kuyumcu dükkânı gibi "

Pazar ziyaretinin ardından değerlendirme yapan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

“Bugünkü gezimizin temel nedeni yapılan açıklamadır. Yüzde 20 büyümenin olduğunu okuyunca, sabahleyin arkadaşlarımıza, ‘Bunu bir sokağa soralım, millete soralım. Bir büyüme var mı yok mu’ dedik. Siz de gördünüz. Büyümek meselesinde bir kısım insanlar gülerek cevap verdi. Çünkü gerçekten çok komik buldular. Bir kısmı da düşüncelerini ifade etti. Kısacası ahalide bir büyüme yok. Tam tersine bir küçülme var. Büyük bir sefalet var. Bir kısım tezgâhlar adeta kuyumcu dükkânı gibi yetişmek mümkün değil. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Milletin ve vatandaşın takdirine bırakıyoruz.”