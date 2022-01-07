CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Bakan Nebati'nin gözlerindeki o ışıltı meğer dolar baronlarının, faiz lobilerinin zenginleşmesiyle yansıyan ışıklarmış

Rize'de CHP İl Başkanlığı'nın il genelinde “Zamlara hayır. Bezduk, Darlanduk” eylemlerinin üçüncüsüne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaptığı açıklamada “Bakan Nebati, ‘Gözlerimdeki ışıltıya bakın’ dedi; o ışıltı meğer dolar baronlarının, faiz lobilerinin zenginleşmesiyle yansıyan ışıklarmış. Milleti o ışıklarla çarpıp hepinizin cebindeki parayı o faizcilere, tefecilere teslim etmekmiş” dedi.

Fındıklı ilçesinde “Zamlara hayır. Bezduk, Darlanduk” eylemlerinin üçüncüsü yapıldı. Protestoya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ve CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da destek verdi.

"Doların 18 liraya çıkmasına neden göz yumuldu?"

Gülizar Biçer Karaca ise şöyle konuştu:

"Dolar 9 lirayken, DAP gübresi 95 lirayken, ÜRE gübresi 75 lirayken dolar yükselmeye başladığında; gübre fiyatları koşar adım zirveye tırmanırken neden çıkıp bir cümle edip doların yükselmesine engel olmadı, doların 18 liraya çıkmasına neden göz yumuldu? DAP gübresinin 750-800 liraya çıkmasına neden engel olmadı? Ekmeğin 3 liraya çıkmasına neden engel olmadı?

"O ışıltı meğer..."

Bakan Nebati, ‘Biz 20 Aralık günü öyle bir şey yaptık ki küçük esnafı, küçük yatırımcıyı çarptık’ dedi. Yani esnafa, dar gelirliye, küçük yatırımcılara kumpas kurduk, çarptık, onların alın terini aldık sermayeye peşkeş çektik, dedi. Faiz lobilerine peşkeş çektik, dedi. Dolar baronlarını zengin ettik, dedi. Ne güzel bakan değil mi, her şeyi itiraf ediyor. ‘Gözlerimdeki ışıltıya bakın’ dedi; o ışıltı meğer dolar baronlarının, faiz lobilerinin zenginleşmesiyle yansıyan ışıklarmış. Milleti o ışıklarla çarpıp, hepinizin cebindeki parayı o faizcilere, tefecilere teslim etmekmiş.

Dün akşam Meclis’ten bir kanun teklifi geçti. Direndik ama parmak sayılarını kullanarak geçirdiler. Katar’a Antalya Limanı’nı 49 yıllığına teslim ettiler. ‘Beşli Çete’ye limanları 2051, 2061 yılına kadar teslim ettiler."