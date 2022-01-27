CHP'li Erkek‘ten Çubuk davası tepkisi: Gün gelir namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili açılan davanın bugünkü duruşmasına katıldı. Erkek, “Bugün ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gazeteciler tutuklanıyor, rektörlerini seçemedikleri için demokratik haklarını kullanan üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Ana muhalefet partisinin genel başkanına, milletvekillerine yönelik linç girişimi davasına bir Allah’ın kulu tutuklanmadı… Gün gelir namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi ile ilgili olarak Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 68 sanıklı davanın beşinci duruşması yapıldı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, o dönem koruma müdürü olan Koray Aslan’ın duruşmada söylediği “‘Biz o gün düşseydik kalkamazdık” sözlerine, “Evet düşselerdi kalkamazlardı. O gün çok arkadaşımız çok ağır haksız saldırılara uğradı” dedi ve şunları söyledi:

Şunu da özellikle vurguladı o dönemki koruma müdürümüz, ‘Bu açık bir şekilde planlı bir olaydı maalesef’ dedi. Çünkü çubuklu olmayan, orada yaşamayan dışardan getirilmiş insanlar vardı, bağırıyorlardı. Belli yerlere sopalar, taşlar toplanmıştı. Ama maalesef bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadığı için gerçeğin üzerine gidemiyorlar. Onun için diyoruz, adalet her şeyi takip eder. Gün gelir birileri, namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar. Nerede bu işi planlayanlar, nerede azmettirenler, nerede içişleri bakanı? Bunların zamanı geldiğinde hukuk içinde takibi muhakkak yapılacak.

"Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeliydi"

Bugün yine Çubuk adliyesindeyiz. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız sayın Uğur Bayraktutan, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, ilçe örgütümüz… Hep birlikte genel başkanımıza yönelik linç girişimi davasının duruşmasını takip ediyoruz. Bugün ülkemizin yaşadığı en önemli sorunlardan biri adalet sorunudur. Adalet olmadığı için aş iş ekmek de olmuyor. Adalet olmadığı için toplum derin bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Bir linç girişimi davası, öldürmeye teşebbüs davası. Planlı, organize edilmiş bir suç aslında bu adliyede bu asliye ceza mahkemesinde değil ağır ceza mahkemesinde görülmeliydi. Biz bu davda da adaletin tecelli etmeyeceğini biliyoruz. Gerçek azmettirenler, bu işi planlayanlar bu davada yargılanmıyor. Ama adaletin şöyle bir huyu vardır hiçbir şeyi takip etmekten vazgeçmeyeceğiz. Gün gelir gerçek suçlular azmettirenler yargı önüne çıkar ve geç de olsa adalet mutlaka tecelli eder.

Bu linç girişimi olayında, ki çok ciddi bir suçtur, bir kişi dahi savcı tarafından mahkemeye tutuklanma talebi ile sevk edilmedi. Bugün cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla gazeteciler tutuklanıyor, üniversitelerde, rektörlerini seçemedikleri için demokratik haklarını kullanan üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Recep Tayyip Erdoğan da bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla insanlar tutuklanırken, Sedef Kabaş da ağır ve haksız bir tutukluluk durumuyla karşı karşıyayken bir linç girişimi davasında, Türkiye’nin ana muhalefet partisinin genel başkanına, milletvekillerine yönelik linç girişimi davasına bir Allah’ın kulu tutuklanmadı. İşte onun için adalet yok diyoruz.” (ANKA)