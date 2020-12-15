CHP'li Engin Altay'dan Kaftancıoğlu'na 10.5 yıla kadar hapis istemine tepki: Bunun adı faşizm!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 10 buçuk yıl hapis cezası istenmesine "Kaftancıoğlu'na dava kepazeliğin daniskası" sözleriyle tepki gösterdi. Altay, "Erdoğan, bir numaralı dokunulmaz. İki numaralı dokunulmaz Fahrettin Altun, üç numaralı dokunulmaz da Alaattin Çakıcı. Bunun adı tam faşizm" dedi.

"Bir hukuk garabetiyle karşılaşmadığımız gün neredeyse yok" diyen Altay şunları söyledi;

"Türkiye’de Tayyip Erdoğan’dan sonra en çok dokunulmazlığa sahip isim Fahrettin Altun’dur. Fahrettin Altun’un bu kadar korunması artık tahammül sınırlarını zorlamaktır. Bir usulsüzlüğü tespit etmek ceza kovuşturmasına gerekçe olmuş. Bu fotoğrafın ederi 10 buçuk yıl hapis cezasıdır. İstanbul İl Başkanımıza ve Üsküdar İlçe Başkanımıza bu fotoğraf için 10 buçuk yıl hapis cezası istendi. Bu artık tuzun koktuğu yer değil, kepazeliğin daniskası.

"Bunun adı faşizm"

"Erdoğan, bir numaralı dokunulmaz. İki numaralı dokunulmaz Fahrettin Altun, üç numaralı dokunulmaz da Alaattin Çakıcı. Alaattin Çakıcı’nın hala ifadeye çağrılmamış olmasını ben milletin vicdanına bırakıyorum. Olay nasıl gelişiyor. Herkesin bildiği gibi Cumhuriyet savcısı daha önce İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Üstüdar İlçe Başkanımıza buradaki imara aykırı yapıyı tespit için gözlem büyük bir suç sayılıyor. Üsküdar İl Başkanımızın çektiği fotoğrafta boş bir arazi var. Pergole yıkılmış. Niye yıktın? Usule aykırı yaptığın için yıktın. ‘Burada usulsüzlük var’ demek 10 buçuk yıldan başlıyor. Bunun adı tam faşizm. Erdoğan’a tekrar çağrı yapıyorum, sen 40 milyonu alacak bir hapishane almaya başla."

"Kaftancıoğlu susmaz"

"Cumhuriyet savcısı önce takipsizlik veriyor. Dosya herkese açık. Eğer dosyada Fahrettin Altun’un evinin resimlendiğine dair bir belge, bulgu, fotoğraf varsa ben sözümü geri alacağım. Yoksa bunun adı hukuk düzeninde eşkıyalıktır. Hangi hukuk izah edecek?"

"Güvenlik görevlilerin ifadelerinde tüm güvenlik kayıtlarında İlçe Başkanımızın Fahrettin Altun’un evinin resimlendiğine dair bir tek kanıt yok. Pergole de yıkılıyor. Haber doğru. Haber nedir? Kamu arazisine Fahrettin Altun kendine bir pergole yapmış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kanuna aykırı iş yapamaz. Kaçak var. Cumhuriyet Gazetesi haberinden sonra pergole yıkılmış. Yıktın bir kusur işledin, senin kusurunu kamuoyu ile paylaşmak özgür basının görevidir. Sen Cumhuriyet Gazetesi’ne ilan yasağı getirdin. Bir gazeteye ceza verdin. Gazetenin muhabirleri hakkında da cezai kovuşturma açtın. Kaftancıoğlu hakkında da 10 buçuk yıl hapis istemli açtın. Böyle cezalar yağdırma tehditleri ile Canan Kaftancıoğlu susmaz. Bilakis daha çok konuşacak."

"İstanbul İl Başkanımız da Üsküdar İl Başkanımız da pes etmeyecek. Canan Kaftancıoğlu’nun ifadesinde ‘suçu ve suçluyu övmek’ var. Suçun kesinleşmesi için yargı gerekir. Kesinleşmiş bir suç, hüküm yok. Yargısız infazları bilirdik ama mahkemelerin yargısız infaz yapacağını tahmin etmezdik. İl Başkanımız HSK’ya bu kepaze dosyayı açan yargı mensupları ile ilgili bir suç duyurusunda bulanacak. Biraz utanın. Aldığınız hukuk dersinde aldığınız kitapları yazan hukuk alimlerine biraz saygılı olun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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