Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi; Kaftancıoğlu: hiç kimse beni haklı mücadelemden vazgeçiremeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarıyla dava açıldı. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla dava açtı. Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasında, CHP Üsküdar İl Başkanı Suat Özçağdaş'ı azmettirdiği iddia edildi.

Hakkında "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, ifadesinde il başkanının talimatıyla eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

CHP İl Başkanlığı'ndan açıklama: Tebligat henüz gelmedi

CHP İl Başkanlığı, hapis isteminin tebligatının kendilerine ulaşmadığını belirtti.

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle

Fahrettin Altun’un kamu arazisine usulsüz bir şekilde inşaat yapmasının ardından İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında evinin fotoğraflandığı iddiasıyla “Suç işlemeye tahrik”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla ilgili 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığına yönelik henüz elimize ulaşmış bir tebligat bulunmamaktadır.

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan bu davayı da daha önceki hukuki süreçlerde olduğu gibi basından öğrendiğimizi bilgilerinize sunarız.

Kaftancıoğlu: Hiç kimse beni haklı mücadelemden vazgeçiremeyecektir

CHP İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu davaya ilişkin; “Her zaman olduğu gibi halkın ve kentin haklarını savunmaya devam edeceğim. Açılan mesnetsiz davalar şahsımdan ziyade toplumu sindirmek ve korku toplumu yaratmak içindir. Benim için en yetkili mahkeme toplumun vicdan mahkemesidir ve sarayın pergolacısı da dahil rhiç kimse beni haklı mücadelemden vazgeçiremeyecekti” şeklinde yorum yaptı."

DHA

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un oturduğu evin ve yanında bulunan arazinin fotoğraflarını çektiği iddiası ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin talimatıyla hareket ettiğini, söz konusu yerde herhangi bir yapılaşma olup olmadığının tespiti için oraya gittiğini ifade etmişti.

Bunun Altun'un avukatının şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hakkında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu, soruşturma kapsamında ifadeye davet edilmişti.

Kaftancıoğlu'nun ifadesini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını gerekçe göstererek takipsizlik kararı vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin Tunç, takipsizlik kararına itiraz etmişti.