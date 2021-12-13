CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya 'Omicron' tepkisi: 'Bizde Omicron yok' dedi, şimdi de her zaman olduğu gibi, köşeye sıkıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs'ün Omicron varyantının Türkiye'de altı kişide tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca altı kişiden birinin İstanbul'da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu söyledi.

"Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" diyen Koca, "Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Koca'nın bu açıklamasına, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından bir video paylaşarak tepki gösterdi. Emir, ''Önce 'Bizde Omicron yok' dedi, şimdi de her zaman olduğu gibi, köşeye sıkıştı, itiraf etmek zorunda kaldı! Biz sormasak, belki de açıklamayacaktı. Sayın Bakan, gerçekleri gizlemek yerine, enerjinizi toplum sağlığını korumaya harcayın.'' ifadelerini kullandı.