CHP'li Böke “AFAD çadırı için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor” dedi, bakan yardımcısından yanıt geldi

İzmir'de meydana gelen ve şu ana kadar 58 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde bölgede incelemede bulunan CHP heyeti adına açıklamada bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor" dedi. Böke'nin bu sözlerini alıntılayan İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ise Böke'nin sözlerine "Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim" şeklinde yanıt verdi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin açıklamasında ilgili bölüm şöyle;

"AFAD çadırlarına girebilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor, belediyelerimizin çadırlarına ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes girebilir"

"CHP deprem anından itibaren İzmirlilerle buluştu. Yerel yönetimlerimiz hızla dayanışmayı başlattılar. Yerel yönetimlerimiz tüm Türkiye'den ekipler gönderdiler. Sayın Genel Başkanımız MYK'mızın yarısını hızla görevlendirdi. Sayın Genel Başkanımız da dün İzmir'e ziyaretlerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremden birkaç saat sonra deprem bölgesine itfaiyecileri ulaştırdı. O zamandan beri de arama kurtarmaya her türlü desteği veriyorlar. Sahada kullanılan araçların neredeyse hepsi Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. 5 bin belediye çalışanı görev alıyor. Siyasi şov değil, dayanışma gösteriyoruz. AFAD çadırlarına girebilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarına ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes girebilir."

Çataklı Twitter hesabından Halk TV'nin ilgili haberini alıntılayarak Böke'nin sözleri için şunları yazdı;

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim"

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"