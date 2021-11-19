CHP'li Bekaroğlu: Nedir bu U metro saçmalığı, Ekrem Bey bu ülkenin vatandaşı, İstanbul’un başkanı; sizin gibi Amerikan vatandaşı değil

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İstanbul'daki metro simgesinin değiştirilmesiyle ilgili “Nedir bu U metro saçmalığı? İBB başka bir ülkenin kurumu mu, Ekrem Bey bu ülkenin vatandaşı, İstanbul’un başkanı, sizin gibi Amerikan vatandaşı değil… Ne bağırıyorsunuz ABD vatandaşı olmak suç değil ki…” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz eylül ayında İstanbul’da metro simgesinin değiştirdiklerini açıklamıştı. Bakanlık tarafından yapılan metrolarda 'M' yerine 'U' harfini kullanmak isteme 'sebeplerini' şöyle anlatmıştı:

"Karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise duruma tepki göstermişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" demişti.