CHP'li Bayır, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ı istifaya davet etti: Babasının çiftliği gibi yönetiyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi yazısını yanıtsız bırakan, "hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği" rapor edilen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar'ı istifaya davet etti.

Bayır, “Bir devlet kurumunu babasının çiftliği gibi yöneten anlayışı ne gördüm, ne duydum. Yabancı öğrenci sayısı artırıldı; çünkü para karşılığında eğitim imkanı verilecekti. Herhalde borçların kapatılmasını bunlarla karşılayacaktı” dedi.

Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bırakan DEÜ'nün "hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği" rapor edilmiş, banka hesaplarının uyumsuz olduğuna, şube müdürleri ve öğretim üyelerinin yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde atandığına, işletme gelirlerinin giderlerini karşılayamaz durumda olduğuna dikkat çekilmişti.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Sayıştay raporunu ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Bayır, şunları söyledi:

"Sayıştay raporlarını görünce büyük hayretler içerisine düştük. Çünkü bir devlet kurumunu, bilim kurumunu bu şekilde babasının çiftliği gibi yöneten bir anlayışı ben daha önce ne gördüm ne de duydum. Sayıştay raporları çok açık. Aslında biz bu raporlar öncesinde bazı konuları dile getirmiştik. Rektör Nükhet hanımın sırtını nereye dayadığını bilemem ama öyle görünüyor ki adeta babasından miras kalmış bir işletmeyi yönetir gibi yönetiyor üniversiteyi.”

''Üniversitenin kayıtlarına derhal el konulmalı ve incelenmeli''

DEÜ'nün yeni eğitim dönemi için 21 bin 260 kişilik öğrenci kontenjanının 10 bin 165'ini yabancı uyruklu öğrencilere ayırdığını, yabancı uyrukluların bölümlerine göre 2 bin 800 TL ile 54 bin TL arasında ücretlerle kayıt yaptırabileceğini de anımsatan CHP'li Bayır, şöyle konuştu:



"Bu sayı (kontenjan sayısı) 45’ler civarındaydı bir anda 40 kat yükselerek 10 binlere ulaştı. Burada çok dikkat çekici bir nokta var. Şu an bu üniversitenin kayıtlarına derhal el konulmalı ve incelenmeli. İnanılmaz borçlar var, inanılmaz savurganlık var, inanılmaz derecede kuralsızlık var. Öyle görünüyor ki neden böyle bir şeye tenezzül edilerek, yabancı öğrenci sayısı artırıldı; çünkü yabancı öğrencilere para karşılığında bu eğitim imkanları verilecekti. Herhalde bu açıkları veya üniversitenin işlemesine yönelik olan bu borçların kapatılmasını bunlarla karşılayacaktı, diye düşünüyorum. Ben de İzmir’de ticaret yapan doğma büyüme bir İzmir çocuğu olarak DEÜ'nün bu noktaya gelmiş olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Yıllarca burada çok ciddi insanlarımız yetişti, bu ülkeye hizmet ettiler. Ama şu anda DEÜ emin ellerde değil. DEÜ'de ne olduğu belli değil. Sayıştay raporları dikkate alınarak muhakkak buranın müfettişler tarafından el konularak incelemeye alınması gerekiyor."