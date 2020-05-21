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CHP'li başkan o anları paylaştı; yeni asfaltlanan yola araçlarıyla girdiler!

21 Mayıs 2020 13:16

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şükrüpaşa Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanan yola araçlarıyla giren kişilere tepki gösterdi. Trafiğe kapalı olmasına rağmen yola giren araçların videosunu da sosyal medya üzerinden paylaşan CHP’li Gürkan’a çok sayıda destek mesajı geldi.

Edirne Belediyesi tarafından 15 Aralık 2019'da başlatılan altyapı çalışmaları mahallelerde devam ederken; çalışmaların tamamlandığı sokaklarda da asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla asfaltlanmaya başlanan Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşanan bir görüntüyü sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yeni asfaltlanan yola araçlarıyla girdiler

Kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu toplama kanallarının tamamlandığı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmalarının yer aldığı görüntülerde, çalışmalar nedeniyle trafiğe kapalı olan caddeye bazı sürücülerin araçlarıyla girmesi dikkat çekti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşırken; trafiğe kapalı olmasına rağmen yeni asfaltlanan yola araçlarıyla giren kişilere tepki gösterdi. Görüntülerde, bazı araçların, yeni asfaltlanan yol girişinde bulunan dubaları aşarak yolu kullanmaları dikkat çekiyor.

Gürkan, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda yeni asfaltlanan yola araçlarıyla giren kişilere tepki gösterirken, ironili ifadeler kullandı.

Yeni asfaltlanan yolu trafiğe kapalı olmasına rağmen kullanan sürücülere tepki gösteren Gürkan şunları yazdı; 

“O dubaları asfalt yeni yapıldığı, girilmemesi için değil, vatandaşımız dubaları kenara itip taze asfaltın üzerinde arabasıyla geçip asfaltı bozsun diye koyuyoruz. Helal olsun başka ne diyebilirim ki” 

Sosyal medyada Gürkan'a destek

Gürkan'ın ironili ifadelerle paylaştığı görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları da sürücülere tepki gösterdiler. Gürkan'ın paylaşımına yorumlarıyla destek veren sosyal medya kullanıcıları, yeni asfaltlanan yola araçlarıyla giren sürücülerin kimliklerinin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Edirne Belediyesi, 15 Aralık 2019'da Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nden başlattığı altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ilk asfaltlama çalışmasını da aynı caddede gerçekleştirmişti.

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