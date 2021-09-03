CHP'li Başarır: Yakında MHP diye bir parti kalmayacaktır; yüzde 7 değil yüzde 5 olsun MHP yine barajın altında kalır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TELE1’de yayınlanan Alev Olgay’ın sunduğu ‘Haber 10’ programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2015 yılında Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'da yargılanması istemiyle verdiği önerge hatırlatılarak sorulan "MHP şu anda neden sessiz?" sorusuna "MHP dünüyle bugünü bir olmayan bir parti. 'Yolsuzluğa bulaşmışlar' diyen bir Bahçeli vardı ama ne olduysa Bahçeli tursili de deterjanı da bir kenara bıraktı ve kirliliğin içine girdi" yanıtını verdi. "Zaten oylarının düşmesinin nedeni de budur. MHP tabanı bundan rahatsız" diyen Başarır, "İddia ediyorum yüzde 7 değil yüzde 5 olsun baraj MHP yine barajın altında kalır eğer tek başına seçime girerse. Yakında MHP diye bir parti kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başarır şöyle devam etti;

"Çünkü AKP'nin peşine takıldığı sürece, dün söylediğini bugün unuttuğu sürece, dün hırsız dediklerini bugün kahraman ilan ettiği sürece MHP diye bir parti kalmayacaktır. Yüzde 19’ları gören parti bugün yüzde 6’lara inmiş durumda. Herkes artık neyin ne olduğunu görüyor.”

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, 17-25 Aralık soruşturması için "Dosyamdakiler doğrudur" açıklamasını yapan eski bakan Erdoğan Bayraktar için 6 yıl önce verdiği önergede, banka hesapları ve mal varlığındaki artışa dikkat çekerek Yüce Divan'da yargılanmasını istemişti.

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