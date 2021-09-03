MHP, Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan'da yargılanmasını istemişti; "Banka hesapları ve gayrimenkullerinde büyük artışlar var"

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, 17-25 Aralık soruşturması için "Dosyamdakiler doğrudur" açıklamasını yapan eski bakan Erdoğan Bayraktar için 6 yıl önce verdiği önergede, banka hesapları ve mal varlığındaki artışa dikkat çekerek Yüce Divan'da yargılanmasını istemişti.

TIKLAYIN - Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

MHP lideri Devlet Bahçeli 20 Ocak 2015 günü TBMM'ye verdiği önerge ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'da yargılanmasını istedi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; “Bakanlık görevi süresince şahsi ve birinci derecedeki yakınlarının banka hesapları ile gayrimenkullerinde büyük miktarlarda artışlar vardır” iddiasında bulundu.

Bahçeli, 48 MHP milletvekili tarafından da imzalanan Yüce Divan'a sevk talepli önergede Bayraktar'la ilgili ''İmar planlarına aykırı usulsüzlüklere göz yummak suretiyle menfaat temin ettiği kanısına varılmıştır'' ifadelerini kullandı.

Önergede Meclis Soruşturma Komisyonu ‘Komisyonmatik' diye adlandırılmış ve eski bakan hakkında şu iddialarda bulunulmuştu: