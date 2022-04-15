CHP'li Başarır: Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan holding patronu TBMM'ye hijyen seti satmış

Sahibi Ali Osman Akat’ın uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandığı L’actone Holding’in, Meclis’e hijyen kiti sattığı ortaya çıktı. CHP’li Ali Mahir Başarır, “Şu Meclis'te kullandığımız hijyen setine bakın, kim satıyor? Buraya kolonya satan, oraya kokain satan birisi. Türkiye bunu hak etmiyor” derken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şimdi Meclis Başkanlığı, bu Lactone firması ile ilişki nedir? Nasıl başlamıştır?” diye sordu.

TBMM’den yapılan açıklamada ise “Alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle İdari Teşkilatımıza, mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır” ifadeleri kullanıldı.

Kolombiya’dan 'kozmetik ürün' adı altında uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Osman Akat’ın Yönetim Kurulu Başkanı L'actone Holding'in, Meclis’e hijyen ürünleri sattığı ortaya çıktı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Osman Akat’ın uyuşturucu ticaretinden tutuklanmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde L’actone markalı hijyen setinin bulunmasına dair değerlendirmelerde bulunan CHP’li Başarır, “Bu kişi geçmiş dönem Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı. AKP ile yoğun ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resimleri var. Berat Albayrak ile Binali Yıldırım ile resimleri var. Şaşırmadım tabii ki Süleyman Soylu ile de resimleri var. Olacak şey mi bu? Ayrıca, 2 yıldır TBMM’de hijyen seti kullanıyoruz. Kim satıyor bunları? Ali Osman Akat. AKP’ye bir hijyen lazım, bir temizlik lazım. AKP’nin bu kirli ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Halk, AKP’yi sandıkta temizlemeli” dedi.