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CHP'li Başarır: Mersin'de Atatürk Parkı'nı katletmeyi düşünüyorsunuz, asla buna izin vermeyeceğiz

13 Mart 2021 17:15

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de denizin doldurularak kentle özdeşleşmiş Atatürk Parkı’nın ortadan kaldırılacağını söyledi. 

Park için yapılan eylemleri hatırlatan Başarır, "Görüyoruz ki çevre düşmanı olan bu iktidar denizi doldurarak ve buraya liman yaparak Mersin’in yeşil yüzü olan Atatürk Parkımızı katledecek" diyerek  "Milletvekillerimizle, tüm sivil toplum örgütlerimizle ve 13 ilçemizle buna karşı çıkarız. Sakın parkımıza dokunmayın” diye konuştu.

Başarır, “Taş ocakları Mersin’e, deniz çiftlikleri Mersin’e, nükleer santral Mersin’e reva görülüyor. Şimdi de denizi doldurup buraya liman yaparak Atatürk Parkımızı katletmeyi düşünüyorsunuz. Asla buna izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir BaşarırAtatürk ParkıMersineylem

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