CHP'li Başarır: Demirören’e verilen 750 milyon dolar kredi ödenmedi, bunun yasadaki tanımı banka dolandırıcılığı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'dan aldığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini belirterek, "Bunun yasadaki tanımı banka dolandırıcılığıdır. Siyasi iktidar, Demirören ve Ziraat Bankası yönetimi bu suçun failleridir!" düşüncesini dile getirdi.

Başarır, katıldığı Halk TV yayınında, "Demirören’e verilen 750 milyon dolar kredi ödenmedi. Milletin parası yandaşa peşkeş çekildi, hesabı hâlâ sorulmadı! Bunun yasadaki tanımı banka dolandırıcılığıdır. Siyasi iktidar, Demirören ve Ziraat Bankası yönetimi bu suçun failleridir!" dedi.

Ne olmuştu?

Demirören Holding’e Doğan Medya Grubu’nu satın alırken verilen Ziraat Bankası kredisi, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Sedat Peker, 9’uncu videosunda, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.

Peker’in iddiasının ardından ise siyasiler ve kamuoyu, çiftçilere kredileri geri ödeme baskısı yapan Ziraat Bankası’nın, iktidara yakın Demirörenlere neden bu imtiyazı tanıdığını sormuştu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBMM'de yaptığı sunumda Demirören Holding'e verilen krediyle ilgili konuşarak, “Söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim, bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir” açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN | Sedat Peker: Pamukören, Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemedi