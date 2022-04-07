CHP’li Başarır, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili TCK’nın 8.maddesini hatırlattı: Türk yargısını tüm dünyaya rezil ediyorsunuz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesini eleştirdi. İktidara yönelik “Suudi Arabistan size ne vadetti?” diye soran Başarır, TCK’de yer alan “Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır” maddesini de hatırlattı.

Kararı ağır bir dille eleştiren Başarır, “Bakın Türk Ceza Kanunu Ülkesellik (Mülkilik) ilkesini açıkça kabul etmiştir. TCK’nın 8.maddesinde ‘Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.’ denmektedir. Yani ülkesellik ilkesi, suç işleyen bir kimsenin veya suçtan zarar gören kimsenin kendi vatandaşı veya yabancı olup olmasına bakılmaksızın ülkesinde suç işleyen devletin kendi mahkemelerinde yargılanmasıdır. Buna göre Cemal Kaşıkçı Davası’nın Türk Mahkemeleri’nde yargılanması gerekmektedir ancak siz açıkça ülkesellik ilkesini yerle yeksan ettiniz.” dedi.

2018 yılında Türkiye’deki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun kendilerine devredilmesini isteyen Suudi Arabistan hükümetine yönelik, “Dosyayı verelim de bir de bunları yok mu edeceksiniz? Bunlar insanları enayi zannediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan hani uluslararası hukuka göre İstanbul Mahkemeleri yetkiliydi? Ne değişti? Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir diyordunuz. Şimdi millet enayi mi oldu? Suudi Arabistan size ne vaadlerde bulundu? Verilen bu kararla Türk Yargısını tüm dünyaya rezil ediyorsunuz. Verilen bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır.

Kaşıkçı cinayetinde mahkemenin vermiş olduğu karar bir rezalete daha imza atmıştır. Yasadan bihaberler bunlar. Bu kararı hangi pazarlıkla, hangi baskıyla, hangi rica üzerine verdiler? Burada yargılanmaları gerekiyor. Bunun için Türk Mahkemeleri’nin direnmesi gerekiyor ama Suudi Arabistan Mahkemeleri’nin yetkili olduğu yönünde karar veriyorlar. Yasa çok açık, verilen bu karar utanç verici bir karardır.”