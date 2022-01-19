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CHP’li Başarır'dan Demirören'e verilen krediye tepki: Yüzyılın en büyük soygunlarından bir tanesi

"Ne hakla çiftçinin, köylünün, emeklinin, milletin bankası bu adama kredi veriyor?"

19 Ocak 2022 19:36

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na verdiği krediye ilişkin, "Hepinizin çiftçi adına, emekli adına yüzünüzün kızarması lazım” dedi.

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