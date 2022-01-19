CHP’li Başarır'dan Demirören'e verilen krediye tepki: Yüzyılın en büyük soygunlarından bir tanesi

Meclis kürsüsünden soygun, talan, yolsuzluk gibi kelimeleri kullandıklarında AKP ve MHP’li milletvekillerinin kızdıklarını belirten CHP’li Başarır, “Bakın, Ziraat Bankası’ndaki Demirören Grubu’nun çektiği bu kredi bana göre yüzyılın en büyük soygunlarından bir tanesi” dedi.

"Ne hakla çiftçinin, köylünün, emeklinin, milletin bankası bu adama kredi veriyor?"

Ziraat Bankası’nın, 159 yıl önce 2. Abdülhamit döneminde çiftçiler için kurulmuş bir banka olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Bakalım, bu banka ne durumda, bu bankayı ne duruma getirdiniz, bu bankanın kredileri ne şekilde veriliyor ve ne şekilde tahsil edilmiyor. 2020 Sayıştay Raporu’nda 198 sayfa Ziraat Bankası’na ayrılmış. Bu raporun 80 ve 85 inci sayfası Demirören Grubu’na ayrılmış. Değerli arkadaşlar, Demirören Grubu, Doğan Medya’yı almak için 2018 yılında 916 milyon dolara anlaşıyor ve bu paranın bilindiği gibi 750 milyon dolarlık kısmını değil 850 milyonluk dolar kısmını Ziraat Bankası’ndan kredi olarak alıyor. Bu krediye ek olarak da Demirören Grubu’nun 930 milyon TL’de ayrı bir borcu var Ziraat Bankası’na. 2 yıl geri ödemesiz bir kredi bu ve 3 yıl içerisinde 150 milyon dolarlık nakdi sermaye koymak zorunda. Bunların hiçbirini 3 yıl sonunda yapmayan bir şirket var. Şimdi buradan sizlere, Ziraat Bankası’na soruyorum. Ne hakla çiftçinin, köylünün, emeklinin, milletin bankası bu adama kredi veriyor? Ne hakla Ziraat Bankası bugüne kadar tek bir ihtarname çekmiyor? Ne hakla tek bir mesaj çekmiyor? Ne hakla temerrüde düşürmüyor?” dedi.

"Sen şirketinin manevi haklarını düşünüyorsan, köylünün çiftçinin parasını ödersin"

Ziraat Bankası’nın, 2021’in aralık ayında Demirören Grubu’nu, temerrüde düşürüp icra takibi yapması durumunda Demirören Grubu’nun şu anda eski parayla 30 katrilyon borçlu olacağını ifade eden CHP’li Başarır, “Bu bizim paramız! Hala bir işlem yapılmıyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu demiyor, bunu Sayıştay diyor. Sayıştay diyor ki; Demirören Ziraat Bankası’nı 850 milyon dolar çarpmış diyor ve tek bir soruşturma yok. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz ve Demirören Grubu bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor. Neymiş? Şirketinin manevi haklarını zedelemişiz. Sen şirketinin manevi haklarını düşünüyorsan, köylünün çiftçinin parasını ödersin. Gerçekten utanç duyulacak bir olay bu. Bugün bir emekli, bugün bir çiftçi, bugün bir memur Ziraat Bankası’ndan kredi çektiği zaman 2 ay ödemezse maaşına haciz geliyor. Çiftçinin traktörüne, tarlasına haciz geliyor” diye konuştu.

Demirören Grubu’nun özelliğinin ne olduğunu soran CHP’li Ali Mahir Başarır, “Şunu söylüyorsanız, Doğan Medya Grubu’nu saray aldı, Demirören Grubu aracı diyorsanız ayrıca tartışırız bunu. Çünkü bu adam 4 yıldır çektiği kredinin tek bir kuruşunu ödememiş. Sen bankaya ortak mısın kardeşim? Sayıştay raporuna göre Ziraat Bankası’nın kredi riskinin %20’sini Demirören Grubu oluşturuyor diyor. Ha doğru, ben Hürriyet’e bakıyorum, diğer medya gruplarına bakıyorum ve sabah akşam sarayın yayın organı gibi. Yani Cumhurbaşkanı, kendi yayın organını kurmak için Ziraat Bankası’nın kredini kullandırıp o adama mı aldırdı? Bence öyle ama yazık değil mi? Soruyorum size. Soruyorum siz bundan üzüntü duymuyor musunuz? Ben duyuyorum 30 katrilyon para eski parayla. Bizim paramız, çiftçinin parası, köylünün parası, emeklinin parası bu. Yazık değil mi? Kim bu Demirören kim?” ifadelerini kullandı.

"Hepinizin çiftçi adına, emekli adına yüzünüzün kızarması lazım"

Bu olayın araştırılması gerektiğini belirten CHP’li Başarır, şunları söyledi:

“Ben suç duyurusunda bulundum eminim karanlık eller takipsizlik kararı verdirecek. Siz bu önergeye hayır diyeceksiniz. Peki bu soygunu yargı araştırmıyorsa, meclis araştırmıyorsa ne yapacak bu millet? Siz ya soyguna evet diyeceksiniz ya da bunun araştırılmasını isteyeceksiniz. Vatandaşlara karşı borcunuz bu, vatandaşlık borcunuz bu, vekillik borcunuz bu. Adam, ben suç duyurusunda bulunduğum için utanmazlığa bakın bir de bana suç duyurusunda bulunuyor. Sayıştay’ın tespit ettiği bir usulsüzlük bu. Sahte teminatla kredi çekmiş diyor Sayıştay. Hepinizin çiftçi adına, emekli adına yüzünüzün kızarması lazım.”

"Banka dolandırıcılığı suçu ne zamandan beri ticari sır oldu"

“Değerli arkadaşlar, banka dolandırıcılığı suçu ne zamandan beri ticari sır oldu merak ediyorum. Ben Ziraat Bankası’nın şahsiyetini bırakın karalamak, Ziraat Bankası’nın şahsiyetini korumak için söz aldım. Bu Demirören krediyi çekerken, spor alanındaki, yeşil alandaki arsayı Ziraat Bankası’na imarlı arsa diye hadi teminat olarak verdi. Daha sonra buranın yeşil alan olduğu ortaya çıktı. Peki ne yaptınız? Bakanınız bir gecede imar çıkarttı. Kim iptal etti? Danıştay iptal etti ve hayır burası yeşil alan dedi. Peki bugün o savunduğunuz Ziraat Bankası ne yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne niye buraya imar vermiyorsun diye dava açtı. Ziraat Bankası’nı bu duruma getirenler utansın. Ziraat Bankası’nın parasını o beyefendiye peşkeş çekenler utansın. Ziraat Bankası’nın milyarlarca parasını takip etmekten aciz bir banka haline getirenler utansın. Bunu ben söylemiyorum, bunu Sayıştay söylüyor Sayıştay. O zaman gidin Sayıştay’a dava açın hanımefendi. Sayıştay diyor ki usulsüz kredi kullandırılmış. Sayıştay diyor ki; bu kredi usulsüz olmasına rağmen takibi yapılmamış. Benim paramla Doğan Medya’yı alacaksınız ve Hürriyet imamı Abdülkadir Selvi’ye orada yazı yazdıracaksınız öyle mi? Öyle mi? Utanın!”