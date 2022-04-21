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CHP’li Başarır'dan AKP’li Özalan'a: Nerede neye müdahale edeceğini bilseydin Hırvatistan'ı elemiştik

"Geldiğiniz yıl dünya 3'üncüsü olan bir Milli Takım'ımız varken bugün Katar'a Milli Takım'ı değil, polislerimizi yolluyoruz"

21 Nisan 2022 13:23

TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan arasında futbol atışması yaşandı. Başarır, Özalan’a, “Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün Hırvatistan'ı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri sırasında dün yaptığı konuşmada, Türk sporunun son 20 yılda geldiği duruma dikkat çekti.

"Türkiye'de UEFA Kupası'nı almış, Süper Kupa'yı almış, Avrupa'da büyük başarı göstermiş takımlar varken bugün, mart ve nisan ayında Avrupa'da takımımız yok. Geldiğiniz yıl dünya 3'üncüsü olan bir Milli Takım'ımız varken bugün Katar'a Milli Takım'ı değil, polislerimizi yolluyoruz. Böyle, bir başarı gelebilir mi, önce bunları konuşalım" diyen Başarır, Türkiye'de futbolda yaşanan sorunları dile getirdi. 

 
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