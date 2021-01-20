CHP'li Başarır'dan Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde yaşanan patlamaya ilişkin soru önergesi: Sorumluları kim ya da kimlerdir?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün akşam saatlerinde Mersin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde yaşanan patlatmaları Meclis gündemine taşıdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Başarır, "Bölgede yaşayan halkın büyük panik yaşamasına, maddi ve manevi zararların oluşmasına neden olan patlatmaların sorumluları kim ya da kimlerdir?" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yazılı olarak yanıtlamasını istediği soru önergesi şöyle;

“Dün (19.01.2021 Salı), Mersin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde peş peşe iki patlama meydana gelmiştir. Bu büyük patlamalar sonucunda, Nükleer Santralin bulunduğu Büyükeceli Bölgesi’nde yaşayan halk büyük panik yaşamış, neredeyse evlerin tamamının camları patlamış, duvarları çatlamış ve halkın geçim kaynağı olan seralar büyük zarar görmüştür.

Ne yazık ki Mersin haklının, sivil toplum kuruluşların ve bizlerin tüm uyarılarına rağmen Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına, ciddiyetten uzak ve oluşabilecek tehlikelerden habersiz bir şekilde devam edilmektedir.

Tamamı Rus şirketine ait olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına başlanmasından bu yana Mersin halkında huzur kalmamıştır.

1- Bölgede yaşayan halkın büyük panik yaşamasına, maddi ve manevi zararların oluşmasına neden olan patlatmaların sorumluları kim ya da kimlerdir? Sorumlular belliyse haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?

2- Temel atma sırasında beton zeminde defalarca çatlakların oluştuğu düşünüldüğünde ve yaşanan bu olaydan sonra Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımı neden bu denli sorumsuzca ve ciddiyetten uzaktır?

3- Yapılan patlatmalar mademki planlıysa, patlatmaların çevreye vereceği zarar neden hesaplanmamıştır? Patlatmaların şiddetini tespit eden kişi ya da kişiler bu konuda liyakat sahibi kişiler midir?

4- Mersin Valiliği tarafından belirtilen hasar tespit komisyonu çalışmalarına ne zaman başlayacaktır? Bu soğuk kış gününde camları ve kapıları kırık halde vatandaşlar ne zamana kadar bekletilecektir?"

TIKLAYINIZ - CHP'li Başarır: Mersin Akkuyu'da art arda iki büyük patlama yaşandı; evlerin camları, duvarları çatlamış durumda