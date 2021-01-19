CHP'li Başarır: Mersin Akkuyu'da art arda iki büyük patlama yaşandı; evlerin camları, duvarları çatlamış durumda

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatının bulunduğu bölgede art arda iki büyük patlama meydana geldiğini belirterek "Kaymakam ve jandarma bilgi vermiyor. Şu anda olay yerindeler. İnsanların evlerinin camları, kapıları, duvarları çatlamış, kırılmış durumda" dedi. Mersin Valiliği ise patlamanın kontrollü gerçekleştiğini ve zararın tanzim edileceğini açıkladı.

CHP'li Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatının olduğu yerde saat 18.20 sıralarında iki büyük patlama yaşandığını belirtti. Patlamada evler ve binaların hasar aldığını söyleyen Başarır, "Yöre halkı panik altında. Biz artık orada nükleer santralle ilgili bu tehlikeleri, bu sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Kaymakam ve jandarma bilgi vermiyor. Şu anda olay yerindeler. İnsanların evlerinin camları, kapıları, duvarları çatlamış, kırılmış durumda" dedi.

Mersinliler olarak tehlikeyle yaşamak istemediklerini vurgulayan Başarır, "Lütfen nükleer yapacaksanız gidin, deprem bölgesinde olmayan, Mersin dışında daha tehlikesiz bir coğrafyada yapın. Mersin, Mersinli, nükleer santrali Akkuyu’da istemiyor" diye konuştu.

Bir vatandaş, evinde kaydettiği videoda, patlamanın çok büyük olduğunu, evlerinin camları ve pencerelerinin oynadığını söyledi.

Mersin Valiliği'nden açıklama: Zarar tazmin edilecek

Mersin Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü, vatandaşların zararlarının ise tazmin edileceğini bildirdi.

İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün gerçekleştirilen patlamanın kontrollü olduğunu belirterek; açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir. Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." (ANKA, DHA)