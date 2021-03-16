CHP'li Başarır'dan 80'e yakın vatandaşla basın toplantısı: "Çeke hapis cezası kaldırılsın; Cumhurbaşkanı'nın vicdanı rahat mı olacak?"

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Ülkenin dört bir yanından TBMM’ye gelen 80’e yakın çek yasası mağduru vatandaşla basın toplantısı gerçekleştirdi. Başarır, "250 binden fazla çek yasası mağduru var. Cumhurbaşkanı'nın vicdanı rahat mı olacak? Çeke hapis cezası kaldırılsın" dedi.

Türkiye'de 250 binden fazla işletme sahibi ve esnafın, ceza ertelemesinin 24 Mart’ta sona ermesinden dolayı karşılıksız çek keşide etme suçundan cezaevine girme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirten CHP’li Başarır, “Bu insanlar ne yaptı? Ülkelerine vergi ödedi. Yanlarında birilerini çalıştırdı, iş verdi. Ailesini geçindirdi. Ama ekonomik krizden dolayı çeklerini ödeyemediler. Bugün cezaevine girmeyle karşı karşıyalar” diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı'nın vicdanı rahat mı olacak?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında bizzat kendi imzasıyla verdiği kanun teklifi sonucu çeke hapis suçunun kaldırıldığını belirten CHP’li Başarır, “Çek cezalarının suç olmadığı dönemlerde çok daha az karşılıksız çek keşide edildi. Demek ki ceza ile bunun alakası yok. Peki neyle alakası var? Doların değerinin TL karşısında 2.5 kat artmasıyla alakası var. Pandemi süreciyle alakası var. 5 tane şirket iktidar tarafından desteklenirken, bu insanların desteklenmediği ile ilgisi var. Bu salgın sürecinde bu insanların cezaevlerine girmesiyle Cumhurbaşkanının vicdanı rahat mı olacak? Benim vicdanım rahat değil. Çünkü bu durum onların suçu değil ” sözlerini dile getirdi.

"Dolandırıcıya, hırsıza, rüşvet Alana, ihaleye fesat karıştırana, yağmacıya ceza yok"

Elindeki çek defterini gösteren CHP’li Ali Mahir Başarır, “Bakın bir işletmecimiz 270 çekin 260 tanesini ödemiş, 10 tanesini ödeyememiş. 5 yıl cezaevine girecek. Bu ülkede geçtiğimiz yıl Mart ayında bir infaz düzenlemesi yapıldı. Kimler yararlandı bu düzenlemeden? Dolandırıcı, hırsız, rüşvet alan, ihaleye fesat karıştıran, yağmacı yararlandı. Çek mağdurlarının suçu ne? Onların suçu devletten büyük ihaleler alamamak. Ya da bir şekilde konkordato ilan edememek. Eski adıyla iflas erteleme alanlar çek soruşturmalarından muaf. Peki, aramdaki çek mağduru olan vatandaşlarımız neden muaf değil?” sözlerine yer verdi.

"Biz çek mağdurları çocuklarının cezaevleri kapısında beklemesini kabul edemiyoruz"

Anayasanın 38. Maddesinin çok açık olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Anayasamızın 38 maddesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği için insanlar ceza alamaz, diyor. Çekte hapis cezası kalkmalıdır. Cezanın ertelenmesi sonuç vermedi. Biz çek mağdurları çocuklarının cezaevleri kapısında beklemesini kabul edemiyoruz” dedi.

"30 sene devletime vergi ödedim"

Çek mağduru olan bir vatandaş söz alarak, “2018 yılında Rahip Brunson olayından sonra çeklerim yazıldı ve battık. 4 tane çocuğum var. İkisi üniversitede, ikisi ilköğretimde okuyor. 30 sene esnaflık yaptım ve şu an bir evim yok. 30 sene devletime vergimi ödedim, SSK’lı işçi çalıştırdım. Şu an ne yazık ki karşılıksız çekten hapse gireceğim. Babamın evinde kalıyoruz. Tüm mal varlığım haczedildi” dedi.

Batmamın Sebebi Döviz Kurlarındaki Artış

Bir başka çek mağduru vatandaş ise, “2019 yılında kadın girişimciliği kapsamında şirket kurdum ve battım. Batmamın sebebi döviz kurlarındaki artıştır. Çocuğum var, dayanacak gücüm kalmadı. Elbet borcumuzu ödeyeceğiz ama şu pandemi döneminde nasıl ayakta kalacağız” sözlerini dile getirdi.

"Biz esnafız, hiçbir şekilde dolandırıcı değiliz"

Adana’dan gelen bir çek mağduru da “2017 yılında geçirdiğim kalp krizi sonucu yoğun bakımda yattım. Hastaneden çıktığımda tüm mal varlığım haczedilmişti. 3 yıldır borcumu ödemek için mücadele ediyorum. Biz esnafız, hiçbir şekilde dolandırıcı değiliz. Birilerinin hakkını gasp etmek emdiğimiz süte yakışmaz. 4 çocuk babasıyım, kirada yaşıyorum. Cezanın ertelenmesi sadece çek mağdurlarının sayısını arttırır” ifadelerini kullandı.

"Analar, babalar, evlatlar ağlamasın"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır basın toplantısının son bölümünde, basın açıklaması için yanlarına gelmek isteyen 2 vatandaşın, Meclis giriş kapısında karşılıksız çek nedeni ile alıkonulduğunu belirterek “Analar, babalar, evlatlar ağlamasın. Bu insanların sesine kulak verelim. Çeke hapis cezasını kaldıralım” sözlerini dile getirdi.