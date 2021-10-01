CHP'li Başarır: AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreterinin hakaretlerine dayanamayan polis intihar etti

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de AKP Mezitli İlçe Binası’nda rahatsızlanan arkadaşının yerine 2 saatliğine görev yapan polis memuru N.E’nin AKP İlçe Başkan Yardımcısı ve sekreteri tarafından hakarete uğradığını ve daha sonra intihar ettiğini iddia etti.

AKP İlçe Başkan Yardımcısı'nın “Bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesin” dediğini söyleyen Başarır, intihar eden polis memurunun babasının iddialarını gündeme taşıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Başarır, AKP Mezitli İlçe binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine 2 saatliğine görev yapan bir polisin, AKP İlçe Başkanı'nın sekreteri tarafından hakarete uğradığını ve AKP Mezitli İlçe Başkanının, ilçe emniyet müdürünü arayarak “Bu kızı hemen sürgüne göndereceksiniz” dediğini söyledi.

Polis memuru N.E.'nin hakaretlerin ardından intihar ederek yaşamına son verdiğini söyleyen Başarır, şöyle konuştu:

“AKP Mezitli İlçe Binasında rahatsızlanan arkadaşının yerine 2 saatliğine görev yapan bir polis kızımız, AKP ilçe başkanının sekreteri tarafından hakarete uğrar ve aynen şunu söyler: ‘Görevli polis nerede? Ben burada polis azarlamaktan bıktım.’ Bunun üzerine kendisini uyaran polisi AKP Mezitli ilçe başkanına şikayet eder, sicilini ister. AKP Mezitli İlçe Başkanı, ilçe emniyet müdürünü arar ve “Bu kızı hemen sürgüne göndereceksiniz” der.

Mezitli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, intihar eden polis kızımızı zorla AKP ilçe binasına götürerek sekterin odasında “Sokak kadını ağzıyla konuşuyorsun, çabuk sekreterden özür dile” der. İntihar eden polis kızımız ise “ Ben ay yıldızlı üniforma taşıyan şerefli bir Türk polisiyim” diye karşılık verince Odada bulunan AKP İlçe Başkan Yardımcısı “Bunların başını ezeceksin ki karşılık veremesin” der ve odadan kızımızı kovarlar.

Bu hakaretlere dayanamayan polisimiz intihar eder. Şimdi buradan soruyorum, her gün 3-4 polisimiz intihar ediyor, nerden? Milletvekiliniz polise şerefsiz der. İlçe başkanı sekreteriniz polise hakaret eder. Gencecik hayatının baharında bu kız. Yazık değil mi? Onun babasına, annesine nasıl hesap vereceksiniz. Kendisine hakaret eden sekreter, seni sürdüreceğim diyen ilçe başkanı şu an koltuklarında oturuyor ancak bugün polisimiz aramızda değil.

Buradan Mersin Valisi’ne sesleniyorum; Polisine şerefsiz diyen milletvekilinin yanında oldun. Burada da AKP Mezitli İlçe Başkanı’nın ve sekreterinin yanında olacak mısın?”