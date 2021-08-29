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CHP'li Başarır: Abdullah Baştürk’ün adını taşıyan parkın ismi AKP'li belediye tarafından değiştirilmek isteniyor; toplumu bu kadar ayrıştırmayın

"Toplumu bu kadar ayrıştırmayın, bu çirkinliğe daha fazla devam etmeyin"

29 Ağustos 2021 17:46

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün adını taşıyan parkın isminin, yönetimi AKP’ye geçen Yalova Belediyesi tarafından değiştirilmek istendiğini belirtti. Başarır, “Cumhuriyetin değerleriyle, cumhuriyetin vekilleriyle, sendikacılarla uğraşmak adına şehitleri alet etmeyin ve bu karardan dönün” dedi.

Yalova Belediyesi’nin yönetimi, Vefa Salman’ın görevden alınmasının ardından AKP’li Mustafa Tutuk’a geçmişti. Ali Mahir Başarır, belediyede yaşanan bu değişimin ardından, işçi önderlerinden Abdullah Baştürk’ün adını taşıyan parka 15 Temmuz şehitlerinden birinin isminin verileceğini açıkladı. Başarır, eski Belediye Başkanı Salman ile yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

“1 Eylül 2021 tarihinde AKP’li Yalova Belediyesi tarafından, Yalova’nın yetiştirdiği en önemli kişilerden biri olan işçi önderi Abdullah Baştürk’ün adının verildiği park meclis gündemine alındı. Abdullah Baştürk, Yalova’nın yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir. CHP’den Yalova Milletvekili olarak 3 defa TBMM’ye giren ve aynı zamanda sendikal faaliyetler bakımından önemli bir önder olan Abdullah Baştürk’ün adının değiştirilmesinin meclis gündemine getirilmesi bile başlı başına yanlış bir karardır.”

"Bu karardan dönün”

Abdullah Baştürk’ün dünyada Nelson Mandela’nın da sahip olduğu İsveç Sendikal Hareketi Özgürlük ödülü ile Uluslararası Özgürlük ödülünü alan önemli bir kişi olduğunu belirten CHP’li Başarır, “Kentlerin önemli simgelerinin korunması gerekmektedir. Bu simgeler belirli hesaplaşmalar üzerinden siyasi kaygılarla yok edilmemelidir. Cumhuriyetin değerleriyle, cumhuriyetin vekilleriyle, sendikacılarla uğraşmak adına şehitleri alet etmeyin ve bu karardan dönün” dedi.

Parkın ismi değiştirilerek cumhuriyet değerleriyle hesaplaşılmaya çalışıldığını öne süren Başarır, şunları kaydetti:

"Toplumu bu kadar ayrıştırmayın, bu çirkinliğe daha fazla devam etmeyin"

 “DİSK Genel Başkanlığı yapan, işçinin ve emekçinin hakkını savunan Abdullah Baştürk adına 1991’de 20 bin Yalovalının imzasıyla açılan Abdullah Baştürk Parkı’nın adının değiştirilmesi, cumhuriyetin değerleriyle hesaplaşmak ve bunu yaparken de şehitlerin adını kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. 15 Temmuz şehitlerimiz için farklı bir park yapın, bu park da onlara özel olsun. Kentler sembolleriyle, simgeleriyle, hafızalarıyla ayakta kalırlar. Bir kentin hafızasını, simgesini yok etmeye çalışmak bir siyasi hesaplaşmadır. Yalova’nın milletvekili var, tarihe geçmiş bir sendikacı var, hepimiz için önemli bir isim. Yapmayın! Toplumu bu kadar ayrıştırmayın! Bu çirkinliğe daha fazla devam etmeyin.”

"Bunu yapan kim? Haram olarak benim yerimde oturan insanlar”

Salman ise Baştürk adının değiştirilmesini, “Nasıl bir hatadır, kelimelere dökmekte zorlanıyorum. O Yalova’nın bir değeridir, Abdullah Baştürk gibi Yalova’dan çıkan isimler azdır. Bizim bunlara sahip çıkıp yaşatmamız gerekirken tarihten silinmeye kalkıyor. Bunu yapan kim? Haram olarak benim yerimde oturan insanlar” diye değerlendirdi.

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