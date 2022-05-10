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CHP'li Barut'un “Neden yarım kilo et alıyorsun” diye sorduğu vatandaş: "Emekliyim, aldığım maaş 2 bin 500 lira"

"Üç tane çocuk okutuyorum; yukarıdakilere sesleniyorum, 2 bin 500 lira vereyim de gelsinler okutsunlar"

10 Mayıs 2022 13:30

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'daki bir kasapta alışveriş yapan yurttaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Bir yurttaş, “Buradan yarım kilo et aldım. Pazardan geliyorum, şu gördüğünüz poşetler 100 lira. Bir kilo domates, yarım kilo patlıcan, yarım kilo biber” dedi.

Daha önce 1,5 kilo kıyma alabildiğini aktaran yurttaş, Barut’un “Şimdi niye yarım kilo alıyorsun” sorusuna, “Şu anda emekliyim hocam. Aldığım maaş 2 bin 500 lira. Üç tane çocuk okutuyorum; iki üniversite, bir ortaokul. Yukarıdakilere sesleniyorum, 2 bin 500 lira vereyim de gelsinler okutsunlar” diye yanıt verdi. Yurttaş, maaşının aldığı gibi bittiğini söyleyerek “Emekli maaşı hocam ya” dedi.

Hayvan üreticilerinin, kasapların ve yurttaşların sorunlarına dikkat çeken Barut ise şunları kaydetti:

"Hayvan üreticileri üretemiyor, maliyetler çok yüksek olduğu için ürettiğinden kazanamıyor. Kasap eti satamıyor. Tüketici ise pahalı olduğu için alamıyor. Bu ne yaman çelişkidir? AKP herkesi çıkmaza soktu. Bunların sebebi nedir? Çünkü maliyetler çok yüksek. Üretim maliyeti yüksek, kasabın karı çok az. Tüketici; maaşı ve geliri çok düşük. Bunun için üreticinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım."  

(Anka)

Ayhan BarutAdanaEmekli maaşEt

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