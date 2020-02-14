"Muhtemelen bütün Paris gazeteleri bunu yazacak"

CHP'nin İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Paris Belediyesi arasında imzalanan protokolün İBB Meclis'inde AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesiyle ilgili, "Muhammed Kaynar, bu konuda Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bilgi aldı mı bilmiyorum ama Zaytung haberi gibi bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Salonda kahkaha sesleri yükseldi.

Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar'ı kast ederek, "Muhammed Bey adım adım Türkiye'yi Fransa ile bir diplomatik krize sürüklüyor" diyen Balyalı, "Türkiye'nin Fransa ile bütün diplomatik ve ekonomik ilişkileri devam ederken Sayın Kaynar'ın Büyükşehir Belediyemiz ile Paris Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolünü engellemesi gerçekten akıl alır gibi değil" dedi.

"Muhtemelen yarın, bütün Paris gazeteleri ‘İBB, Paris Belediyesi ile işbirliğini reddetti' manşetleri ile çıkacaklar" diyen Balyalı, gülümseyerek, "Sayın Muhammed Bey'in en azından yarın tüm Fransa ve Paris'te çok ünlü olma ihtimali var. Onu en baştan söyleyeyim" diyerek sözlerini tamamladı. Balyalı'nın o sözleri esnasında salonda kahkaha sesleri duyuldu.

Ne Olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekim ayıda Paris ziyareti sırasında Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile imzaladığı iyi niyet mektubu kapsamında işbirliği yapmak üzere protokol imzalanması konusu yasa gereği İBB Meclisi'ne gelmişti.

Ve İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanması teklifi İBB Meclisi'nde tartışmalar arasında AKP grubunun oyları ile reddedilmişti.

Protokole ilişkin komisyon raporunun oylanması öncesinde söz alan Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Muhammet Kaynar, Fransa'nın Türkiye aleyhine tavrı, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yasa çalışması, Barış Planı Harekatına karşı tavrı, Türkiye'nin Libya'daki faaliyetleri aleyhine çalışmaları nedeniyle protesto için ret oyu kullandıklarını söylemişti.

CHP'li Hukuk Komisyonu Üyesi Ülkü Sakalar da işbirliğinin hükümetler arası olmadığını, Türkiye'nin dış politikası ile ilgisinin de bulunmadığını, belediyeler arası bir işbirliği olduğunu vurgulayarak “Kaldı ki hükümetin zikzaklar çizen dış politikasına göre hareket edersek hiçbir ülke ile hiçbir şeye imza atamayız. Hatta hiçbir ülkeye gidemeyiz” dedi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı da “O zaman PKK'ya yardım eden ABD ile de ilişkilerimizi kesmemiz gerek” eleştirisini yöneltti.