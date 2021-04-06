CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı koruması ve isminin de Hasan Tek olduğu iddia edilen bir kişiyle ilgili haberi alıntılayarak 'Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması mıdır', 'Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır?' 'Yahut bu paralar başkalarının mıdır?' 'Öyleyse bunlar kimlerdir?' sorularını yöneltti.

İsminin Hasan Tek olduğu söylenen kişinin bir videoda yüzlerce lirayı saçtığı görülürken, diğer videoda ise deste deste Euro paylaştığı görüldü. Şahsın, milyonlarca liralık Mesarati marka araç kullanması da dikkat çekti. Hakan Tek isimli kişinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonlarda Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, (EGM), Cumhurbaşkanı koruması olduğu iddia edilen Hakan Tek'in elinde para desteleri olduğu video ile ilgili yaptığı açıklamada, Tek'in 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, "Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de haberi alıntılayarak şu paylaşımı yaptı;

"1 - Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken bu kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması mıdır?

2 - Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır? Yahut bu paralar başkalarının mıdır? Öyleyse bunlar kimlerdir?"