CHP'li Antmen belge paylaştı: Suriyeli bir çocuk istismarcısı, Suriye kanunları esas alınarak beraat ettirildi; skandal bir karar

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 13 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığını, mahkemenin ise istismarcıyı beraat ettirdiğini öne sürdü. Antmen, “Bizim mahkememiz ne yapıyor; Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor” dedi.

Alpay Antmen, yaptığı açıklamada, elinde tuttuğu mahkeme kararı için “Elimdeki bu belgeler bir yargı skandalını gösteriyor” dedi. Antmen, mahkeme kararına göre, 8 yıl önce Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu bir kişinin, 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla sözde bir evlilik yaptığını; kız çocuğunun doğum yapmasıyla olayın yargıya taşındığını söyledi.

“Bu mahkeme kararında Türk hukuku yerine Suriye kanunları uygulanıyor” Antmen, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizim mahkememiz ne yapıyor, Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı, 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor. Özellikle ceza kanunları, Türkiye’de yaşayan, suç işleyen herkese uygulanmalıdır. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor. İstinaf da ‘şikayetçi yok’ diye bu kararı onaylıyor. Bu belge yargı için skandal bir karardır. Bu belge Türk Hukuku için utanç kaynağıdır.”