CHP'li Altay'dan, Gençlik Bakanı Kasapoğlu'na tepki: O çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi, bugün başı kesilmeyecekti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde son dönemin tartışma konularından olan yurtlarla ilgili yaptığı konuşması gerilimli geçti.

Kasapoğlu, “Her gencin başımızın üstünde yeri var. Size kurban etmeyiz” çıkışında bulunarak, il il yapılan yurtlardan fotoğraflar gösterdi. Ardında milletvekillerine “Alkışlayın” diye bağırdı.

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Altay konuşmasında Antalya'da bir yurtta yaşanan dehşet verici olayı hatırlattı. CHP'li Altay, şöyle konuştu:

"Mehmet Sami Tuğrul, Antalya'da, dört katlı bir binanın üçüncü ve dördüncü katında bulunan kaçak öğrenci yurdunda, yurtta vakfa ait mutfakta çalışan aşçı tarafından hunharca katledildi. Bu olay gerçekleşmiş iken sayın bakanın burada bir işportacı edasıyla yurt resimleri göstermesini aziz milletimin takdirine bırakıyorum. İnsan üzülür. O çocuk devletin bir yurdunda kalıyor olabilseydi, bugün başı kesilmeyecekti.'' diyerek tepki gösterdi.

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