CHP'li Altay'dan Erdoğan'ın Akşener'e yönelik sözlerine tepki: Ne yapacaksın, bizi öldürtecek misin? Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener bir adım geri atmaz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." sözlerine ilişkin "Ne yapacaksın? Bizi öldürtecek misin? Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener bir adım geri atmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz" dedi.

Erdoğan'a "Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Davutoğlu'nu, Ali Babacan'ı, Temel Karamollaoğlu'nu öldürtecek misin?" diye soran Altay, Erdoğan'a "Ne yapmaya çalışıyorsun" sorusunu yöneltti.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Engin Altay’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Erdoğan'ı iyi hal indirimine sığınmış suçlu psikolojisiyle gördüm"

"Enteresan günler yaşıyoruz. Süreç, bugün bir parça farklı boyuta evirilmekle birlikte belli ki filmin ortalarındayız. Hani bir mahkeme olur, mahkemede sanık olur. Sanık ve sanık avukatı da kendisine bir ceza kesileceğini anlayınca hakimden iyi hal indirimi ister. Hakimin gözünün içine bakıp işlenen kusurla ilgili verilecek cezadan iyi hal indirimi sterler. Bugün Erdoğan, iyi hal indirimine sığınmış suçlu psikolojisiyle gördüğümü ifade etmek isterim."

"10 bin dolar alan siyasetçi kim?"

Bir soru soruyoruz. İçişleri Bakanı’nın ortaya attığı iddia üzerine bir soru soruyoruz. Suç örgütü ele başı liderinin ortaya attığı iddialar, yargının işi. Beyefendi iddiaların üzerine atlayacak kadar olaylardan habersiz. 10 bin dolar ödenek alan siyasetçi kimdir? Dün TBMM Genel Kurulu’nda seslendim. AK Parti milletvekillerine özel olarak seslendim. ‘Temizlemek size düşer’ dedim. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın iddiasından bahsediyorum.

"Devlet mafya ilişkisi var"

"Olması gereken İçişleri Bakanı’nın istifa edip, Yüce Divan’a sevk edilmesiydi. Bu olmadı. 10 gündür susan Erdoğan, bugün lütfetti. ‘Türkiye’de bugün ilk ne lazım’ diye sormuş olsanız, kocaman içi su dolu kova lazım. Birisiyle patlayan lağımdan ortaya çıkan pisliği temizlemek lazım diğeriyle de mutfaktaki yangını söndürmek lazım. Herkesin istediği gibi at oynattığı Türkiye’de bir atasözünün doğruluğu ortaya çıkmıştır. Hükümdar yol vermeden kervan basılmaz. Türkiye’de ne olup bitmişse tek adamın haberi var. Benim iddiam şu: İçişleri Bakanı’nın ifadeleri. İçişleri Bakanı, iddiaların bir kısmını geçiştiriyor, ‘öyle değil’ diyor. 10 bin dolar ödenek alan bir siyasetçinin olduğunu bilen bir İçişleri Bakanı, görevini kötüye kullanmaktan da yargılanabilmelidir. Bir devlet mafya ilişkisi var. Mafyayla kim düşüp kalktı? Siz. Birlikte miting yaptınız mı? Yaptınız. Bu şahıs barış akademisyenleri için ‘kanlarında yıkanacağız’ dediğinde alkışladınız mı? Alkışladınız. Bir ilişki var. Hesabını vermek zorundasınız."

"Önce kendine bakacak"

"Bugün ağzına geleni söyledi. Erdoğan, taciz tecavüzcü arıyorsan, bunları koruyanı arıyorsan, önce kendine bakacaksın sonra Gebze, Mersin Toroslar, İzmir Kemalpaşa İlçe Başkanlıklarına gideceksin. Biz taciz ve tecavüzcüleri aklıyormuşum. Düzce AK Parti Merkez İlçe vakasıyla ilgili yayın yasağını ben koymadım Erdoğan, sen koydun. CHP’de bir uyuşturucu yok ama Erdoğan bir uyuşturucu ilişkisi arıyorsa, AK Parti Genel Merkezi’ne gidecek. Pudra şekeri çeken çocuğa ‘nereden buldun’ diyecek. Erdoğan, terör örgütü ile ilişki arıyorsa, AK Parti kurmaylarına bakacak, TRT Genel Müdürlüğü’ne bakacak. Erdoğan, mafya ile ilişki arıyorsa kabinesine bakacak."

"Bizi öldürtecek misin"

"Dedi ki ‘tüm bu iddiaların bir iftira olduğunu mahkemeler ortaya çıkaracak’ dedi. Yargıya açık, seçik talimattır. Bunun üzerini ‘örtün’ demektir. Yargıya güvenmiyoruz. O yüzden komisyon kurun diyoruz. 4348 cumhuriyet savcısının işi şimdi daha zor. Bu emirden sonra kim çıkacak? Nasıl çıkacak? Bütün bunlar olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Rize’de yaşananlarla ilgili Erdoğan’ın ettiği laflar, 84 milyon tarafından bir dakika durulup düşünülmesi gereken haldir. Bu legal siyasete tehdittir. Bu siyasete sıkı yönetim ilanı kararıdır. Bu siyasi parti genel başkanlarına çok güçlü olmadığınız yerlere gitmeyin, sizi indirtirim mesajıdır. Ne yapacaksın Erdoğan, bizi öldürtecek misin? Böyle bir şey olabilir mi? Senin için de Kemal Kılıçdaroğlu için de Meral Akşener için de Rize ile İzmir, Edirne ile Hakkari, Sinop ile Mersin birdir.

Köyünüze kasabanıza gelirse ‘taşlayın’ demek suretiyle ne yapmaya çalışıyorsun. Siyasetçi seni eleştirir, bazen de sert eleştirir. ‘Benim memleketimde beni eleştiren gezemez, taşlanır, kurşunlanır’ dedin bugün. Ben Meral Akşener’in korkacağına ihmal vermem. Kılıçdaroğlu linç girişimine maruz kaldı, önüne kurşun sıkıldı. Kılıçdaroğlu, bir adım geri bastı mı, geri basar mı sanıyorsun? Ne Kılıçdaroğlu ne Akşener kimse geri basmaz. Senin bu tehditlerine de kimse pabuç bırakmaz. Muhalefeti Anadolu yollarından geri çeviremezsin. Muhalefeti susturarak o posta oturamazsın. Beyefendi, ‘yargıyı vesayetten kurtardık’ diyor. Yargı vesayet altında."

"Erdoğan mesajı aldı"

"Süleyman Soylu, ‘özel televizyon kanalında yaptığı konuşmadan sonra mesajı kim alacak’ dedim. Sedat Peker mi alacak, Erdoğan mı alacak? Erdoğan 10 gün sonra sessizliğini bozdu. İçişleri Bakanı’nın yanında ol. İktidarı tahkim etmek için mafyadan medet umma arzusu yoğunlaşıyor. Belli oldu ki Erdoğan’ın açıklamasından, Türkiye mafyadan her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini öğrenemeyecek."

"Sufle almıyorum"

Erken seçim çağrılarımızla ilgili bize dışarıdan sufle geliyormuş. Erdoğan, bize dışarıdan sufle gelmiyor. Sana geliyorsa bilmiyorum.

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin gelen soruya Engin Altay, “En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır. Bir ilişki olduğu çok açık. Yürütme hiçbir işlem yapamaz. Çünkü birlikte yaptıkları başka işler var. Suç ortaklığı kolay bozulmaz. Ama Türkiye için bu utançtır” yanıtı verdi.

"Beşinci istila"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın PTT Yönetim Kurulu üyeliğine atanarak çift maaş almasına ilişkin soruya Engin Altay, “Bunların tıyneti, zihniyeti bu. Bu topraklarda dört büyük istila yaşandı, bu beşincidir. Haçlılar, Moğollar, Timur, Yunan… Bunlar yağma yaptı, can aldı. Şimdi de AK Parti yağma yapıyor, talan yapıyor” dedi.

Erdoğan ne dedi?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.