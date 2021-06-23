CHP'li Ali Mahir Başarır: Binali Yıldırım ailesiyle birlikte Paramount Otel'de bir hafta kaldı; 'otele çöküldü' denilen tarihte

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Günün Raporu programında, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın Paramount Otel'de kaldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu Günün Raporu programında, eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın Paramount Otel'de kaldığını açıkladı. Başarır, 2017 Ağustos ayının sonunda Binali Yıldırım’ın ailesiyle birlikte bir hafta Paramount Otel’de kaldığını söyledi.

Başarır, "'Otele çöküldü' denilen tarihte kalınmış" diyerek şöyle konuştu:

Binali Yıldırım ailesiyle birlikte kalıyor. O dönemin Başbakanı. Telefon sinyalleri de güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı, o da 'Kendi cebimden 35 bin lira ödedim' demişti.

Bu ülkenin başbakanından bahsediyoruz. Şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları Binali beyin cep telefonu sinyalleri vardır, korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı.

Her tarafı yanlış. Kendisinin verebileceği bir para değil. Servetiyle ilgili büyük iddialar var. Oğluyla ilgili kendisiyle ilgili. Şu an milletvekili bunlar araştırılmalı. SBK'nın sahipliğini yaptığı bir otelde başbakan olarak kalması araştırılmalı."

Ne olmuştu?

Avusturya'da kara para aklama suçundan ABD'nin talebi üzerine yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğu bilinen Paramount Otel'de kalan siyaset, yargı ve medya dünyasından insanların kaldığını suç örgütü lideri Sedat Peker açıklamıştı.

Ardından Habertürk programcısı Veyis Ateş, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, gazeteci Cem Küçük, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Beyaz TV'de programcısı Tahir Sarıkaya, Soylu'nun eski Koruma Müdürü Ekrem Güler'in de bu otelde kaldığı öğrenilmişti.