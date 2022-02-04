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CHP'li Ağbaba, TBMM'de sordu: AKP'li Ravza Kavakcı aldığı 2 milyon 161 bin 291 TL bursu kimlerle yarışarak aldı?

"Ayrıca almış olduğu burs burs değil bir servet"

04 Şubat 2022 09:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda; AKP’li üç milletvekilinin geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu ile yurt dışında gönderilmeleri ile ilgili soru sorarak "“Ben şimdi Sayın Kavakcı’nın bu bursu alırken kimle yarıştığını merak ediyorum, kimleri geçti, kaç puanla bu bursu aldı merak ediyorum. Ayrıca almış olduğu burs burs değil bir servet" dedi. 

AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı ise  “Çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan arasında, TBMM Genel Kurulu’nda; Kavakcı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri üzerinden verilen burslarla yurt dışında eğitime gönderilmesi ile ilgili polemik yaşandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin geçici 1. maddesi üzerinde söz aldı. Ağbaba, konuşması sırasında; AKP’li milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Ravza Kavakcı ile AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan’ın fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğrafı göstererek İBB'den alınan bursları gündeme getirdi. 

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