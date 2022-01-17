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CHP’li Ağbaba: Dünyada ne kadar dolandırıcı varsa pasaport veriyorlar, itibarımızı da sıfırladılar

17 Ocak 2022 09:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM kürsüsünden, Türkiye'de vatandaşlık almak için istenen şartları eleştirerek "500 bin $ getirene vatandaşlık verecekler. Dünyada ne kadar dolandırıcı varsa pasaport veriyorlar. İtibarımızı da sıfırladılar" dedi. 

Ağbaba konuşmasında,  ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen İran uyruklu iş insanı Reza Zarrab  ve uyuşturucu kaçakçılığı ve çoklu cinayete azmettirmekten aranan Naci Şerifi Zindaşti'ye de daha önce pasaport verildiğini de atırlattı. 

Veli AğbabaTBMM konuşmapasaportvatandaşlık şartları türkiye

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