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CHP'li Ağbaba'dan Bingöl'deki yangın için bakanlara çağrı: Buraya gelin görün, Tunceli de Bingöl de Türkiye’nin vilayetleri

"Yangın rüzgârın etkisiyle anormal hızla ilerliyor. Helikopter ile uçak müdahalesi şart”

31 Ağustos 2021 12:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bingöl Yayladere’deki yangın bölgesinde, “Çevre Şehircilik, Tarım ve İçişleri bakanlarını buraya davet ediyoruz. Gelin görün. Tunceli de Bingöl de Türkiye’nin vilayetleri” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet, ormanların yandığı Bingöl’ün Yayladere bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor.

Ağbaba, yangına havadan müdahalelerin başladığını, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir itfaiye aracı ve arazöz gönderdiğini belirterek, “Genel Başkanımızın söylediği gibi 251 belediyemiz ile yanlarındayız” dedi.

Ağbaba, bakanların Tunceli ve Bingöl’e yangın söndürme çalışmalarına gelmediğini belirterek; “Tekrar soruyoruz. Bakanlar nerede? Çevre Şehircilik, Tarım ve İşleri bakanlarını buraya davet ediyoruz. Gelin görün. Tunceli de Bingöl de Türkiye’nin vilayetleri” dedi.

Yangının sürdüğü alana giren Ağbaba, dumandan etkilendi. Yangının köye gitme ihtimali olduğunu belirten Ağbaba, “Yangın rüzgârın etkisiyle anormal hızla ilerliyor. Helikopter ile uçak müdahalesi şart” dedi.

 

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