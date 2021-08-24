CHP'li Ağbaba: Başka Taliban militanları üniversitelerimizden kabul aldı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Afganistan’da bulunan Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy'un, "Silahlı bir Taliban mensubu yayın sırasında geldi. Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi" açıklamasının ardından olaya ilişkin soru önergesi verdi. Ağbaba Twitter hesabından yayınladığı videoda "Başka Taliban militanları üniversitelerimizden kabul aldı mı?" diye sordu.

Türkiye’de birçok üniversitede YÖS ile üniversitelere yüzde 31 oranında yabancı öğrenci alınacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, 74 vakıf üniversitesi, 129 devlet üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 üniversitesi bulunan Türkiye kapılarını yabancı uyruklu öğrencilere açtı. Türkiye genelinde yüzde 31 oranla yabancı öğrenci öğrenim görecekken yüzde 51,88 oranla en fazla yabancı uyruklu öğrenci ağırlayacak illerin başında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi geliyor. Bartın Üniversitesi yüzde 48,01, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yüzde 47,28, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi yüzde 47,27 ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yüzde 46,20.

Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy'un, "Silahlı bir Taliban mensubu yayın sırasında geldi. Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi" açıklamasının ardından da konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"IŞİD'in, El Nusra'nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi?"

“Habertürk muhabiri Ersoy silahlı bir militanın İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığını söylüyor. Sunucu o arada ‘Kabul alan orada normal yaşayan biri değil mi?' diye sorunca Ersoy, ‘Hayır, burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu' diye durumu netleştiriyor. Anlaşılan üniversitelerimiz Ersoy'un ifadesiyle ‘bayağı silahlı Taliban mensuplarını' kabul etmeye başlamış. Bu diyaloglar, iddialar doğruysa vay halimize. Türkiye'de üniversitelere yerleştirilen militan sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi kriterlere göre seçiliyor? Başka silahlı örgütlerin, örneğin IŞİD'in, El Nusra'nın militanlarına da üniversitelerimizde eğitim verilecek mi? Bu iddialar doğruysa bu kişiler muhtemelen sınavsız ve hiçbir denklik olmadan kabul ediliyor.

"Bu konunun derhal açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor"

Üniversiteye temizlik görevlisi bile alınırken kılı kırk yaran, güvenlik soruşturmaları yapan veya AKP'li bir milletvekilinin torpiline ihtiyaç duyanların söz konusu silahlı Taliban militanı olunca hiçbir şart sunmadan öğrenci kabul etmesi oldukça düşündürücü. Afganistan'da savaşanlara silahlı eğitimi Taliban, akademik eğitimi Türkiye'deki üniversiteler veriyor. Bu skandal, Taliban'ın inancıyla benzerlik kurulmasının bir sonucu mu merak ediyoruz. Bu konunun derhal açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor.”

Veli Ağbaba'nın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e verdiği soru önergesinde ise şu sorular yer aldı:

"Son beş yılda üniversitelere kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında kabul alanların sayısı ne kadardır?

Afganistan'da eğitim görüp Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapma hakkı verilen öğrenci sayısı kaçtır?

Malatya İnönü Üniversitesi'nde halihazırda okuyan ve yeni kabul alan Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?

Üniversitelere kabul alan yabancı öğrenciler hangi kriterler baz alınarak seçilmektedir? Afganistan uyruklu öğrencilerin kabulü için hangi şartlar aranmaktadır?

Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları öncesi güvenlik birimleri ne tür araştırmalar yapmaktadır? Bahsi geçen haberde sözü edilen kişinin kimliği tespit edilmiş midir?

Taliban yetkilileriyle öğrenci değişimi, denklik ve üniversitelere kabul hususlarında herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır?

YÖK'ün denklik kriterleri nelerdir? Türkiye'deki üniversitelerden kabul alan Afganistan uyruklu öğrenciler denklik sınavına tabi tutulmakta mıdır?"

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