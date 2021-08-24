İnönü Üniversitesi Rektörü'nden 'Kabul alan Taliban mensubu öğrenci' açıklaması

Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy'un, "Silahlı bir Taliban mensubu yayın sırasında geldi. Malatya’daki İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi" açıklamasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan konuya ilişkin açıklama geldi. “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır” diyen Rektör Kızılay, "İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz" dedi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği ülkede yayın yapan Habertürk Televizyonu Programcısı Mehmet Akif Ersoy, bir Taliban üyesiyle yaşadığı diyalogu canlı yayında anlattı. Hülya Hökenek’in sunduğu Gün Ortası programına bağlanan Ersoy, “Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. 'Üniversiteden kabul adım, Türkiye’de okuyacağım' dedi. Evraklarına baktım, 'Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok' dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık” dedi.

Ersoy, canlı yayında ayrıca şunları söyledi:

"Bizim ayrıca dikkat etmemiz gereken başka meselelerde var gibi. O yüzden bunu paylaştım. Belki o genç Taliban’dan ayrılıp, daha farklı bir hayat kuracak. Böyle bir hayali de olabilir. Ama beraberinde bu başka bir riski de getirir.”

İnönü Üniversitesi Rektörü'nden açıklama geldi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Ersoy’un Habertürk Televizyonu’nda verdiği bu bilginin ardından sosyal medya hesabından, “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz” açıklamasını yaptı.