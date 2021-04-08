CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifasını değerlendirirken "Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın" yorumunu yaptı.

Boynukalın'ın ekonomiden siyasete her konuda konuştuğunu söyleyen Ağbaba, "Yakında Merkez Bankası'na Boynukalın'ı atarlarsa şaşırmayın" dedi.

Ağbaba, Halk TV'de katıldığı programda yaptığı değerlendirmeyi sosyal medya hesabından da "Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın. Ya da Merkez Bankasına Başkan olarak da atayabilirler. Ne de olsa ekonomi, faiz vb. konularında en az Erdoğan kadar bilgili (!)" ifadeleriyle paylaştı.

TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti