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CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

08 Nisan 2021 13:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifasını değerlendirirken "Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın" yorumunu yaptı. 

Boynukalın'ın ekonomiden siyasete her konuda konuştuğunu söyleyen Ağbaba, "Yakında Merkez Bankası'na Boynukalın'ı atarlarsa şaşırmayın" dedi. 

Ağbaba, Halk TV'de katıldığı programda yaptığı değerlendirmeyi sosyal medya hesabından da "Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın. Ya da Merkez Bankasına Başkan olarak da atayabilirler. Ne de olsa ekonomi, faiz vb. konularında en az Erdoğan kadar bilgili (!)" ifadeleriyle paylaştı. 

TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti

Ayasofya Baş İmamıProf. Dr. Mehmet BoynukalınistifaVeli AğbabaVakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

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