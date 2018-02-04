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CHP Kurultayı'nda ikinci gün: Oy kabinlerindeki yazılar tinerle silindi

04 Şubat 2018 17:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 36'ncı Olağan Kurultay heyecanını yaşıyor. Dün gerçekleşen genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, delegelerin 790 oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti. Bugün devam eden kurultayda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli olacak. Seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor. PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

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