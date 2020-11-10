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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 10 Kasım videosu: Böyledir Bizim Sevdamız

Video, Atatürk’ün ölüm tarihi olan 19:38’de yayınlandı. 

10 Kasım 2020 09:11

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümünde ‘‘Böyledir Bizim Sevdamız’’ sloganıyla sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyetin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünü anmak üzere sosyal medya hesaplarından ‘‘Böyledir Bizim Sevdamız’’ sloganıyla bir reklam filmi yayınladı.

Saat 9’u 5 geçe saygı duruşuna duran insanların ve Atatürk’ün gerçek görüntülerinin yer aldığı video, dün Atatürk’ün ölüm tarihi olan 19:38’de yayınlandı. 

 

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CHP İstanbul İl BaşkanlığıGazi Mustafa Kemal Atatürk82. yıl dönümü10 kasımBöyledir Bizim Sevdamız

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