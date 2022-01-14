14 Ocak 2022 15:10
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) örgütleri, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile birlikte EYT’lilierin sorun ve taleplerini dile getirmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki ayağı Şişhane meydanında düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz, sözümüz söz" dedi.
CHP il başkanlıkları ve CHP Emek büroları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte eş zamanlı olarak 81 ilde bugün saat 14.00'da hak ve taleplerini dile getirdi. Eylemlerin İstanbul'daki ağında CHP İstanbul İl örgütleri ve ETY'liler katıldı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “EYT’LİLER lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” başlıklı basın açıklamasını okudu.
İktidarın EYT sorununu çözmediğini ifade eden Kaftancıoğlu basın açıklamasında şunları söyledi:
"Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.
Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkıa sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz!"
|
“EMEKLİLİKTE YASA TAKILANLAR” LÜTUF DEĞİL KAZANILMIŞ HAKLARINI İSTİYOR"
1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi.
Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT’liler sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor.
Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor! 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor.
Erdoğan EYT’lileri hedef alırken “İskandinav Ülkeleri bu modelle battı” diyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor.
EYT’liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile adeta alay ediyor.
İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp “Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok” deme cüretini gösteriyorlar. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor.
EYT’liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’LİLER bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz:
• EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz.
Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.
Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkıa sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır! Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz!
© Tüm hakları saklıdır.