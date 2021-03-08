CHP İstanbul'dan 8 Mart videosu: Kadınlar kazanacak çünkü korkmuyoruz

CHP İstanbul İl Başkanlığı 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir video hazırladı. #Kadınlarkazanacak etiketiyle paylaşılan videoda işyerinde ve evde kadınların maruz kaldı baskı ve zorluklara dikkat çekildi.

Videoda "Kadınlar kazanacak çünkü korkmuyoruz" mesajı verildi.