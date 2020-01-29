Kızılay'dan Ensar'a dolaylı yoldan 7 milyon 925 bin dolar bağış

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay, Ensar Vakfı'na dolaylı yoldan milyonlarca dolar bağışta bulundu. Bağış haberiyle ilgili Kızılay ise "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" dedi.

Gazzetta9'dan Celal Eren Çelik'in haberine göre, Kızılay, Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar bağışta bulundu. Habere göre Kızılay, Başkentgaz tarafından verilen bağış paralarının Ensar Vakfı'na verilmesi noktasında kuruma muvafakat verdi. Bunun üzerine Başkentgaz 29 Aralık 2017’de Ensar Vakfı'na yüklü miktarda bağış yaptı. Kızılay'a 8 milyon dolar bağışlandığı, bağışın 75 bin dolarının Kızılay'a verildiği, geri kalan 7 milyon 925 bin doların ise Ensar Vakfı’na aktarıldığı belirtildi. Habere göre, Başkentgaz’ın Kızılay’a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı: "Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8.000.000 USD'lik bağış tutarının 75.000 USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.”

İşte o belge:

Kızılay'dan açıklama geldi

Açıklamada, "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" denildi.

CHP Grup Başkanveli Engin Altay: Kızılay'ın yurt yapmak için Ensar Vakfı'na mı ihtiyacı var, bu ne kepazelik?

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Başkent Doğalgaz A.Ş'nin, Kızılay Genel Müdürlüğü'ne, bağışladığı tutarın Ensar Vakfı'na aktarıldığı haberleriyle ilgili, "Bu ne kepazelik? Kızılay'ın yurt yapmak için Ensar Vakfına mı ihtiyacı var?" diye sordu.

Altay, "Kısaca Başkent Doğalgaz, Kızılay'a diyor ki 'Bunun 75 bin dolarıyla derneğinizin faaliyetleri için, kalan 7 milyon 925 bin doları da Ensar Vakfı ile işbirliği yaparak yurt ve kimi hizmetler yapın' diyor. Bu ne kepazelik? Kızılay Vakfı'nın yurt yapmak için Ensar Vakfı'na ihtiyacı mı var?" dedi.

Altay, depremzedelere yönelik yardımların dağıtılması konusunda şeffaf olunması gerektiğini, ancak Türkiye'de bu konuda soru işaretleri bulunduğunu söyledi.