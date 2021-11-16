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CHP Gençlik Kolları'ndan 'Dolar bastırıp gidiyor' videosu

Videoda Erdoğan'ın konuşmalarına ve bazı ürünlerdeki artan fiyatlara yer verildi

16 Kasım 2021 17:49

Dolar'ın TL karşısında sürekli rekor tazelemesinin ardından CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından 'Dolar bastırıp gidiyor' başlığıyla bir video paylaşıldı. 

Videoda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına ve bazı ürünlerdeki artan fiyatlara yer verildi. 

Geçtiğimiz Cuma akşamı 10 TL’yi geçen dolardaki tırmanış dün ve bugün bütün hızıyla sürdü ve kur 10.24 TL’yi geçti. Dolardaki kontrolsüz tırmanış birçok sektörde ticaretin durma noktasına gelmesine yol açtı. Farklı sektörlerden vadeli satışların durdurulduğu haberleri geliyor. Özellikle ithal girdi kullanan üreticiler doların nereye gideceğini ve ona bağlı olarak maliyetlerinin hangi noktaya çıkacağını bilmedikleri için vadeli satış yapmıyorlar. 

 

dolardövizakperdoğan

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