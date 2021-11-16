Dolar 10.24 TL’yi de geçti; birçok sektörde vadeli satışlar durdu; bazı üreticiler sipariş iptaline gitti

T24 Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz Cuma akşamı 10 TL’yi geçen dolardaki tırmanış dün ve bugün bütün hızıyla sürdü ve kur 10.24 TL’yi geçti. Dolardaki kontrolsüz tırmanış birçok sektörde ticaretin durma noktasına gelmesine yol açtı. Farklı sektörlerden vadeli satışların durdurulduğu haberleri geliyor. Özellikle ithal girdi kullanan üreticiler doların nereye gideceğini ve ona bağlı olarak maliyetlerinin hangi noktaya çıkacağını bilmedikleri için vadeli satış yapmıyorlar.

İnşaatta taşyünü, alçı gibi malzemelerin üreticilerinin daha önce verilmiş siparişleri iptal ederek paraları alıcılara iade ettiği belirtildi. T24’e bilgi veren bir kaynak, “Dört bin liralık malzemeyi satmak istemeyen esnaf bile var. Çünkü o bile korkuyor, satarsam geri yerine koyamam diye” dedi.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikanın yöneticisi de, kurun nerede duracağını öngöremediklerini, bu koşullarda vadeli satış yapmanın zarara yol açabileceğini, bu nedenle satışları durdurduklarını belirtti.