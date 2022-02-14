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CHP'den video; ''Helalleşme yolculuğu başladı''

"Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum"

14 Şubat 2022 20:42

CHP, sosyal medya hesabından "Helalleşme yolculuğu başladı" etiketiyle bir video paylaştı. Video CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum" dedi.

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