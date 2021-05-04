CHP'den Sağlık Bakanı'na "Geçtiğimiz yıllardaki ve pandemi dönemindeki bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarını açıklayın" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplamda 240 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığı yolundaki açıklamalarına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'den tepki geldi. Adıgüzel, "Artık biz anlaşma istemiyoruz, aşı istiyoruz" derken, geçmiş yıllardaki ve pandemi dönemindeki bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarının açıklanması çağrısı yaptı.

CHP'nin doktor milletvekillerinden Adıgüzel, Bakan Koca'nın açıklamalarını değerlendirirken şeffaflık çağrısı yaptı.

Adıgüzel'in açıklamaları şöyle:

"Sağlık Bakanı, 240 milyon doz için anlaşma yapmış. Bu sözleri biz daha önce de duyduk. Kasım ayında 50 milyon doz, Mart ayında 100 milyon doz. Her geçen gün üstüne ilave ediyor. Sağlık Bakanı! Artık biz anlaşma istemiyoruz, biz aşı istiyoruz. 240 milyon dozdan bahsediyorsun, şu anda Türkiye'de aşıladığın insan sayısı 10 milyonu geçmedi.

"Yüreğiniz yetiyorsa bulaşıcı hastalık kaynaklı vefat sayılarını açıklayın"

"Bir de test sayısındaki düşüşü neden değil, sonuç olarak söyledi. Esas sonucu istiyorsanız oradaki vefat sayılarına bakın. Biz bu Sağlık Bakanı'na Kasım 2020'deki bütçe görüşmelerinde sorduk. 'Geçtiğimiz yıllarda ve bu pandemi döneminde bulaşıcı hastalıklardan ölen sayılar nedir?' dediğimizde, 'Yıl sonunu bekleyin. Bütün cenaze kayıtları memleketlerine gidecek, o zaman söyleyeceğiz' demişti. Aradan dört ay geçti. Ne soru önergelerimize ne de medya yoluyla sorduğumuz sorulara herhangi bir cevap vermedi. Sağlık Bakanı'na çağrı yapıyorum: Yüreğiniz yetiyorsa geçtimiz yıllardaki ve bu pandemi dönemindeki bulaşıcı hastalıklar nedeniyle olan vefat sayılarını açıklayın. Topluma bir borcunuz var. 'Bu işi bütün açıklığıyla yürütüyoruz, saklayacağımız bir şey yok' diyorsanız, toplumu daha fazla bu bilgilerden mahrum bırakmayın." (ANKA)