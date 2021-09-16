Chelsea’nin yıldızı Reece James’in evine hırsız böyle girdi; kasayı götürdüler…

Chelsea’nin 21 yaşındaki futbolcusu Reece James, kazandığı madalyaları ve kasasını evine giren hırsızlara kaptırdı. Başarılu futbolcu, soyguncu grubun Salı günü evine girip Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve EURO 2020 madalyalarının bulunduğu kasayı çaldığını açıkladı.

James, şaşkına çeviren hırsızlığın görüntülerini paylaşırken, dört şüphelinin evinin garaj yolunda yürüdüğü ve ışık tutarak evde birilerinin olup olmadığını kontrol ettiği görüldü. Evden büyük bir kasayı çıkartıp arabanın olduğu yere yuvarlayan hırsızlar, elektrikli kapıları zorla açarak kasayı arabanın içine yerleştiriyor.

O sırada evde olmadığını James güvende ve iyi durumda olduğunu duyururken, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bu madalyalar Chelsea ve İngiltere’yi temsil ederek kazanıldı. Bunu kanıtlayacak madalyalarım olsa da, olmasa da benden asla alınamayacak onurlar” ifadelerini kullandı.

Görevlilerin hırsızları yakalamasını isteyen James, “Polis, danışmanların ve Chelsea, faillerin kim olduğuna dair sağlam ipuçlarımız olduğu için yanımda. Hırsızları bulmaya yakınız. Neyse ki, hırsızlık sırasında kimse yoktu ama hepinizin güvende ve iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Umarım birlikte bu kişileri yakalayabilir ve gereken yerde adaleti sağlayabiliriz” dedi.

Geçen yıl Aralık ayında yardıma muhtaç çocuklara yemek dağıtan James’in arabasından yardım hediyeleri de çalınmıştı.