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Cezaevinden izinli çıktı, eşini 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

11 Mart 2018 20:45

Ankara'da, cezaevinden izinli çıkan eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Ankara'da Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan mahkum Fevzi Ç. (26) ile eşi İlknur Ç. (23) arasında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Fevzi Ç. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca yaraladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan, bir çocuk annesi İlknur Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından İlknur Ç'nin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından evinden ayrılan Fevzi Ç'nin ise 4 yaşındaki kızını kayınvalidesine bırakıp polise teslim olduğu öğrenildi.

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