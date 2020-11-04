Cezaevindeki HDP'li vekillerden 4 Kasım 2016 mesajı: Biz demir leblebiyiz, bizleri çiğnedikçe dişleri dökülecek!

Dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından haklarında düzenlenen fezlekeler gerekçesiyle açılan soruşturmalar kapsamınada 4 kasım 2016'da tutuklanan, HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri cezaevinden tutuklanmalarının 4'üncü yılında mesaj gönderdi.

HDP tarafından hazırlanan video ile sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, iktidara "Darbeyi yapanlar başaramadılar, başaramayacaklar. Biz demir leblebiyiz, bizleri çiğnedikçe dişleri dökülecek!" denildi.

Ne Olmuştu?

4 Kasım 2016 gecesi; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı geçtiği son dakika bilgisinde operasyonu Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğünü bildirdi. TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında fezlekelerle alakalı ifade vermeye gitmeyen HDP'li milletvekillerine yönelik ilgili başsavcılıklar tarafından gözaltı kararı verildi.

HDP'liler hakkındaki gözaltı kararlarının, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için alındığı bildirildi.

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