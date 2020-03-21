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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili süreci ve önlemleri anlattı

21 Mart 2020 13:48

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı vaka ve ölümler ile ilgili lokasyon yani yer belirtmiyor.

Bölge belirtilmesinin alınması gereken önlemler konusunda önemli olduğuna dikkat çekilse de Türkiye'de 670 vaka ve 9 ölümün hangi bölge ya da ilde olduğu bilinmiyor.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise kendi ilçelerinde bir vaka tespit edildiğini açıkladı.

Çeşme Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişide virüs tespit testinin pozitif çıktığını açıklayan Ekrem Oran, hastanın durumuyla ilgili seyri ve alınan önlemleri Şirin Payzın'a anlattı

 

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