T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çerkeslerden Dünya Barış Günü'nde aktivist Koçesoko için adalet talebi

Çerkesler, “Martin için adalet” mesajını iliştirdikleri binlerce karanfili Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne gönderdi

01 Eylül 2020 16:48

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üye derneklerine mensup kişiler, Çerkes aktivist Martin Koçesoko’nun duruşması öncesinde Rusya’yı protesto etti.

Çerkesler, güvenlik gerekçesiyle büyükelçilik yakınlarında eylemlere izin verilmemesi nedeniyle “Martin için adalet” mesajını karanfillerle birlikte Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne gönderdi.

Ne olmuştu? 

Rusya’nın Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde Çerkes kültürü ile ilgili faaliyet gösteren Khabze Derneği (Xabze Xase) Başkanı Martin Koçesoko, “uyuşturucu” suçlaması ile 7 Haziran 2019’da gözaltına alındı. Koçesoko’nun arabasında yapılan aramada uyuşturucu bulunduğu iddia edildi.

Urvanskiy Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Martin Koçesoko hakkındaki iddianame 13 Temmuz 2020’de kabul edildi. Koçeseko’nun avukatları iddianameye dayanak yapılan güvenlik görevlilerinin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, yasaları hiçe sayarak delil üretme çabasına girildiğini ve arama sırasında olay yerinde olduğu söylenen tanıkların sahte olduğunu belirtiyor.

İddianameye göre Koçesoko, Kasım 2018’de Urukh köyü yakınlarında yabani kenevir toplayıp sakladı. Altı ay sonra uyuşturucuları almaya giden Koçesoko arama sonrası gözaltına alındı. Rus Ceza Kanunu’nun 228. maddesi uyarınca Koçeseko on yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Koçesoko’ya yönelik suçlamayı “kimliğine ve kültürüne ilişkin çalışmalarından vazgeçirmek amaçlı olduğu düşünülen haksız ve hukuka aykırı” olarak değerlendiren Rusya ve dünyanın farklı yerlerindeki Çerkesler, Koçesoko’nun yargılanmasına tepki gösteriyor. Koçesoko’nun başına gelenler, sadece onun faaliyetleri nedeniyle cezalandırılması değil Çerkes sivil hareketine gözdağı olarak görülüyor. 

ETİKETLER

Koçesokoçerkesrusyakaranfilmesaj

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Ekim 2020

Mehmet Tezkan: Erken seçim isteyen neredeyse hain ilan edilecek

Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü paylaşan Çatlak filmi oyuncuları anlattı: Bu kadar kolektif bir sevinci uzun zamandır deneyimlememiştim

Sokak röportajında isyan eden vatandaş gözyaşlarını tutamadı

Taksiye köpeğiyle binmek isteyen genç ve babası, darp edildi!

Iğdır'da hayvana şiddet; yorgun ata demir çubukla vurdu!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek...

Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Haber vermeden notere gidip...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan bir araya...

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...

Paris'te sınıfta Hz. Muhammed'in karikatürünü gösterdiği öne sürülen öğretmen başı...

CHP'den doğacak 'Halk Parti'nin başına geçeceği iddia edilen Aslı Baykal:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek...

Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Haber vermeden notere gidip...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24