Çerkeslerden Dünya Barış Günü'nde aktivist Koçesoko için adalet talebi

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) üye derneklerine mensup kişiler, Çerkes aktivist Martin Koçesoko’nun duruşması öncesinde Rusya’yı protesto etti.

Çerkesler, güvenlik gerekçesiyle büyükelçilik yakınlarında eylemlere izin verilmemesi nedeniyle “Martin için adalet” mesajını karanfillerle birlikte Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne gönderdi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Kabardey Balkar Cumhuriyeti’nde Çerkes kültürü ile ilgili faaliyet gösteren Khabze Derneği (Xabze Xase) Başkanı Martin Koçesoko, “uyuşturucu” suçlaması ile 7 Haziran 2019’da gözaltına alındı. Koçesoko’nun arabasında yapılan aramada uyuşturucu bulunduğu iddia edildi.

Urvanskiy Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Martin Koçesoko hakkındaki iddianame 13 Temmuz 2020’de kabul edildi. Koçeseko’nun avukatları iddianameye dayanak yapılan güvenlik görevlilerinin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu, yasaları hiçe sayarak delil üretme çabasına girildiğini ve arama sırasında olay yerinde olduğu söylenen tanıkların sahte olduğunu belirtiyor.

İddianameye göre Koçesoko, Kasım 2018’de Urukh köyü yakınlarında yabani kenevir toplayıp sakladı. Altı ay sonra uyuşturucuları almaya giden Koçesoko arama sonrası gözaltına alındı. Rus Ceza Kanunu’nun 228. maddesi uyarınca Koçeseko on yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.

Koçesoko’ya yönelik suçlamayı “kimliğine ve kültürüne ilişkin çalışmalarından vazgeçirmek amaçlı olduğu düşünülen haksız ve hukuka aykırı” olarak değerlendiren Rusya ve dünyanın farklı yerlerindeki Çerkesler, Koçesoko’nun yargılanmasına tepki gösteriyor. Koçesoko’nun başına gelenler, sadece onun faaliyetleri nedeniyle cezalandırılması değil Çerkes sivil hareketine gözdağı olarak görülüyor.